La 10k nocturna será el 18 de marzo

Después de que el miércoles por la noche la Selección Sub-17 visara boleto para los octavos de final del Premundial que se celebra en nuestro país, al imponerse por 8-3 a su similar de Curazao, comenzaron las largas horas de espera para conocer al rival en la siguiente instancia.

Para los jóvenes, todavía en etapa de adolescencia, la espera se hacía eterna en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), puesto que debían esperar para conocer a su rival, incertidumble que concluyó ahora que se conoce que será Jamaica la oncena con la que se disputarán el pase.

Hoy toca una jornada de descanso para los equipos que han jugado cada 48 horas y será mañana cuando se retome la actividad, tanto en el Estadio Doroteo Guamuch Flores como en el Estadio Pensativo.

¡¡La #SeleSub17 esta en los octavos de final!!



🇯🇲Jamaica 🆚 Guatemala🇬🇹

📅Sábado 18.02.23

⏱️19:00 hrs

🏟️Doroteo Guamuch Flores

— FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) February 17, 2023

Al Campeonato Mundial de Perú se clasifican los primeros cuatro lugares del certamen, por lo que a la bicolor le harían falta dos victorias para cumplir el cometido.

Los dirigidos por el mexicano Marvin Cabrera saben que todavía hace falta camino por recorrer, pero el ímpetu de su juventud los hace desear que comience el duelo siguiente, pues luego de su primer triunfo esperan seguir con racha positiva.

“El primer objetivo está cumplido. Nos hicieron tres goles y creo que fueron demasiados; no debemos dar esa clase de regalos”, señaló Cabrera. Sin individualidades “Lo importante es que supimos aprovechar las oportunidades que se presentaron, al público le agradó que hicimos muchos goles y ahora a prepararse para el sábado”, consideró el estratega.

“Los jugadores saben que la clave es jugar siempre en equipo, aquí no pesan las individualidades y es algo que les he inculcado a los jóvenes, pues no importa quién haga el gol, sino que el equipo marque”, enfatizó el mexicano.