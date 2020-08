Kore-eda prepara su debut en el cine sudcoreano

Uno de los artistas más importantes de la década de 1990, Moby, lanzó su álbum 17, All Visible Objects. El disco lo regresa al mapa del pop, después de adoptar un bajo perfil durante 10 años. ¿Qué hacía Moby? Pues vivir, y comer de remixes y música ambiental.

Tengo que reconocer que le perdí el rumbo a Moby. Por alguna razón salió de mi radar musical, sobre todo porque en varios discos se repetía a sí mismo, y hoy lo vuelve a hacer a medias. Él siempre seguía presente. Me lo encontré en la película The Equalizer, con el maravilloso cover New dawn fades que le hizo a Joy Division.

El último álbum que escuché de él fue Hotel (2005), con Lift me up, y no supe más. Creo que me empalagué de ternura y dibujitos cursis. All Visible Objects es un disco refrescante, agresivo y vitaminado, sin el ingrediente blues que tanto lo caracterizaba en sus primeras producciones.

Durante los últimos 20 años, Richard Mellville Hall (Moby) estuvo buscando material para sus malogradas memorias. Hace poco se metió en problemas con Natalie Portman, peleó con Eminem, y tuvo un poco de alcoholismo, adicción al sexo y abuso de drogas. Es decir, estuvo ocupado viviendo.

All Visible Objects es un golpe de realidad y sobriedad, lo cual permitió inspiración y creatividad en estos 11 cortes. Las canciones pueden comprarse, y las ganancias serán donadas a 11 diferentes organizaciones de caridad. Es por esta razón que el disco no se encuentra en las plataformas de streaming, aún.

El álbum se inicia con Morningside, y es el Moby superestrella y súper DJ que todos esperamos. Tiene pasajes espaciales y un tecno delirante. My only love es una carta al único y verdadero amor que se fue. Un ritmo nostálgico y frenético la vuelven intensa.

Refuge tiene mucho de efectos y voces, parecido al grupo Faithless, pero es una canción que se disfruta. El tema contó con la colaboración del poeta jamaiquino Linto Kwesi Johnson. One last time muestra el trabajo vocal de Apollo Jane, cuyo aporte encontraremos en otros cortes del disco.

Power is taken incluye la colaboración del batería de Dead Kennedys, DH Peligro, y el rapero Boogie. Es un ritmo frenético sobre una estrofa que invita a retomar el poder. Rise up in love es una melodía bailable, con una base tecno-ambiental.

También encontramos las puramente instrumentales, como Forever, que tiene un ritmo tecno. Separation es una composición instrumental con un ambiente de cuerdas distorsionado; y Tecie tiene un loop vocal de Jane sobre instrumentos de percusión, y un piano que eleva la tensión. Por último está la que le da título al disco, All visible objects, una pieza de piano con toques nostálgicos y ambientes densos.

La buena noticia es que suena a Moby. La placa desentierra sonidos básicos que le sirvieron para revolucionar el mercado y hacerse notar; y, de nuevo, lo logra. También nos causa un poco de extrañeza que con todo lo que Moby experimentó en los últimos 15 años, este álbum no sea un manual del lado oscuro.