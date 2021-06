Kinesio destrona a Lanquetin

La Selección ultima detalles para su próximo duelo.

La Selección Nacional de Futbol cuenta las horas para recibir a San Vicente y las Granadinas en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, en su tercer enfrentamiento dentro del Grupo A de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

Guatemala se encuentra nivelada en puntos con la escuadra de Curazao, y solo una podrá avanzar a la siguiente ronda, por lo que un triunfo es imperativo para los dirigidos por Amarini Villatoro para llegar con aspiraciones al último juego contra los curazoleños.

El conjunto granadino suma 3 puntos, producto de su victoria 3-0 sobre Islas Vírgenes Británicas, que ayer se enfrentó a Cuba en el Estadio Doroteo Guamuch Flores; ambos equipos llegaron sin puntos a esa cita.

“Estamos concentrados afinando los últimos detalles. El técnico será quien tome una decisión sobre quiénes de mis compañeros irán al campo para llegar lo más finos posibles al partido”, expuso Jorge Vargas, atacante de la bicolor.

“Uno viene a pelear por un puesto, que no es fácil ganarlo porque todos tienen mucha calidad, pero lo lindo de la Selección Nacional es que la competencia interna sea sana y cada quien aprovechar al máximo los minutos que nos den”, añadió el jugador de Guastatoya.

“Nuestra fuerza es el manejo de balón y no debemos desesperarnos, y no importa si el gol llega en el minuto 1 o en el 90. Lo que más lamentamos es no contar con el apoyo de la afición en el estadio, pero sabemos que todos estarán con nosotros”, complementó Vargas.

Programación

Eliminatoria mundialista

Qatar 2022

Guatemala-San Vicente y las Granadinas

Hora: 16:00

Estadio: Doroteo Guamuch Flores

A puerta cerrada