Kinds of Kindness: nueva locura de Yorgos

DAVID LEPE

Yorgos Lanthimos es uno de mis directores favoritos. Lo describo como “el griego loco que nos restriega en la cara nuestras verdades”. Este cineasta es conocido por su estilo cinematográfico único y distintivo, caracterizado por su enfoque surrealista, oscuro y a menudo perturbador.



Si no has visto sus filmes, te recomiendo abrir tu mente y comenzar con The Lobster (2015), que por ahora la encontrarás en Netflix. Otros de sus filmes más conocidos son The Killing of a Sacred Deer (2017), The Favourite (2018) y Poor Things (2023).



Ha ganado reconocimiento internacional por sus películas que desafían las convenciones narrativas tradicionales, y exploran temas complejos y a menudo incómodos sobre la naturaleza humana y las relaciones interpersonales.



Inclusive, se puede decir que Yorgos estuvo de moda el año pasado al haber sido el director de Poor Things, filme que peleó el Oscar contra Oppenheimer hasta el final. Ganó Oppie.



Y ya se encuentra en las salas de cine guatemaltecas Kinds of Kindness, nuevo filme de Lanthimos, en el cual regresa a trabajar con el escritor Efthimis Filippou, por lo que los códigos visuales e historia son más parecidos a la crudeza de The Lobster y The Killing of a Sacred Deer, y se aleja de las impactantes escenas filmadas con lente ultra gran angular en The Favourite y del fantástico bizarro de Poor Things.



Así que prepárate para ver a Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons y Margaret Qualley en una misma cinta, pero interpretando a varios personajes.



Kinds of Kindness se muestra como una fábula tríptico, ya que consta de tres historias distintas pero poco conectadas. Una fábula tríptico no es un término comúnmente conocido o mencionado; sin embargo, podemos desglosar los componentes de la frase para entender su posible significado.



Una fábula es un relato breve diseñado para transmitir una lección moral o un mensaje. Las fábulas suelen tener una moraleja explícita al final.



Y un tríptico, en su uso más común, se refiere a una obra de arte dividida en tres secciones o paneles. Los trípticos pueden ser obras de teatro, pinturas, fotografías y texto. En el caso de Kinds of Kindness, pues se trata de un filme en el cual sus tres partes no estarán relacionadas, más que la inclusión de los mismos rostros del prestigioso cuerpo actoral. Celebremos la nueva locura de Yorgos.

La viuda de Clicquot

Sinopsis

Después de la prematura muerte de su amado esposo, Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, desobedece las costumbres al asumir las riendas del nuevo negocio de vinos que habían comenzado juntos. Conduciendo la compañía a lo largo de vertiginosas vueltas políticas y financieras, ella desafía a sus críticos y revoluciona la industria de la champaña hasta convertirse en una de las primeras grandes mujeres de negocios del mundo. Seleccionada en el TIFF (Toronto International Film Festival).

Género: drama

Duración: 1 hora 30 minutos

Director: Thomas Napper

Se estrenará en Guatemala el 29 de agosto

Rita

Sinopsis

Rita, de 13 años, escapa de la pesadilla que vive con su padre. Se aventura por el mundo en busca de un lugar mágico donde sus sueños se hagan realidad. Es acogida por una amable dueña de un comedor, encuentra consuelo solo por un tiempo, hasta que es trasladada a una institución gestionada por el Estado. Esta institución está llena de seres fantásticos, niñas superpoderosas que planean acabar con las brujas y demonios que gobiernan el lugar y la esperan a ella para llevar a cabo su plan.

Género: drama

Duración: 1 hora 47 minutos

Director: Jayro Bustamante

Actualmente, en cartelera en cines nacionales