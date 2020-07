Kate Winslet recibirá el Premio Homenaje de Toronto

La actriz británica Kate Winslet recibirá el Premio Homenaje del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) de este año en una ceremonia virtual que se celebrará el 15 de septiembre, durante la 45 edición de la muestra canadiense.



TIFF, uno de los festivales de cine más importantes del mundo y considerado como el preferido para estrenar películas con opciones a los Óscar, anunció en junio que celebrará su 45 edición del 10 al 19 de septiembre con proyecciones en autocines, alfombras rojas virtuales y un pequeño número de proyecciones en salas debido a la pandemia de COVID-19.



El festival canadiense, que cada año proyecta no menos de 300 películas y recibe miles de periodistas, distribuidores, actores y directores de todo el mundo, tiene previsto proyectar en salas solo 50 películas durante los cinco primeros días de la muestra.



Los organizadores de TIFF dijeron hoy que la entrega del Premio Homenaje a Winslet, ganadora del Óscar a la mejor actriz en 2009 por The Reader, será virtual.



Es la segunda vez que TIFF entrega un Premio Homenaje, un galardón que honra “a un actor líder en su campo por su destacada contribución al cine”. El año pasado, que inauguró el premio, los ganadores fueron la actriz Meryl Streep y el actor Joaquin Phoenix.



Joana Vicente, director ejecutiva y codirectora de TIFF, señaló en un comunicado que “la brillante y fascinante presencia en pantalla de Kate sigue cautivando, entreteniendo e inspirando tanto a las audiencias como a otros actores”.



“La más reciente actuación de Kate como María en el filme de Francis Lee Ammonite reafirma su posición como una de las mejores y más respetadas actrices de su generación y estamos entusiasmados en honrar su extraordinario talento en la edición de este año del festival”, añadió Vicente.



TIFF, que se ha visto obligado a reducir su plantilla un 17 por ciento por los efectos de COVID-19, también señaló que prevé que sus ingresos este año serán un 50 por ciento inferiores a los de 2019.



Entre los filmes que formarán parte de la 45 edición de TIFF se encuentra el debut de la actriz Halle Berry como directora con Bruised«; Fauna, de Nicolás Pereda; Ammonite, de Francis Lee; Another Round, de Thomas Vinterberg; Good Joe Bell, de Reinaldo Marcus Green; Spring Blossom, de Suzanne Lindon; y True Mothers, de Naomi Kawase.

*EFE