Kany García abrirá las puertas de su hogar para un concierto acústico

A la orilla del piano y con la guitarra en mano, Kany García ofrecerá un concierto acústico desde la intimidad de su hogar. En esta cita la acompañarán sus músicos, junto a quienes desempolvará sus temas de una forma pura y sencilla. La presentación será el sábado a las 19:00 de Guatemala. El costo del acceso es: general, US $20 (Q155.38), y Meet & Greet virtual + show, US $100 (Q776.91); ambos precios varían por el cargo de servicios. Los boletos pueden adquirirse en http://bit.ly/boletoskany1302

Desde casa

Para Kany García el concierto acústico del sábado cuenta con un valor muy especial, ya que en este tiempo de espectáculos virtuales, no había dado uno desde su hogar, informó la discográfica Sony en un comunicado. “Para mí es un verdadero lujo sentarme en casa con mis músicos y desempolvar mis canciones tal y como nacieron, a guitarra y a piano. Nunca he abierto la intimidad de mi hogar para un concierto y hacerlo en un fin de semana donde exaltamos el amor, me pareció idóneo”, comenta la artista en la nota.

Acústico

La cantautora, quien suma tres nominaciones al Premio Lo Nuestro por su álbum Mesa para Dos, detalla que muchas veces su público le había pedido una gira acústica, por lo que decidió llevar a cabo este concierto con la simpleza y belleza de las cuerdas y las teclas.

En dicho comunicado, García subraya que su música tiene “el ADN para este tipo de formatos”, por lo que reencontrarse con algunos de los músicos con los que ha compartido múltiples giras y tomar “un puñado de canciones”, será sumamente especial.

Nominada

El reciente disco de Kany García, Mesa para dos, fue escogido entre los 50 mejores álbumes del 2020 por la Revista Billboard y recibió un Latin Grammy como Mejor Álbum Cantautor; además cuenta con no menos de 159 millones de reproducciones en el mundo.

Este material discográfico cuenta con 10 canciones compuestas por la artista y otras tres en las que comparte la autoría con sus compañeros de dueto, entre los que se encuentra Carlos Vives, Mon Laferte, Reik, Pedro Capó y Camilo.