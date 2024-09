Kamala Harris insiste en un segundo debate con Trump: «Se lo debemos a los votantes»

Washington, EFE

Alberto Gonzales, quien fue fiscal general de Estados Unidos bajo el mandato del republicano George W. Bush, transmitió su apoyo público a la candidata demócrata Kamala Harris.

En un editorial en el digital Politico, recordó que es el único letrado en la historia del país que ha trabajado como asesor de la Casa Blanca.

“Si bien eso no me hace especial, sí me brinda una perspectiva bastante única sobre la toma de decisiones presidenciales y la necesidad de elegir a un gobernante que respete el Estado de derecho para salvaguardar nuestras libertades y nuestra forma de vida”, dijo.

Gonzales, originario de Texas, fue consejero presidencial en el primer mandato de George W. Bush (2001-2005) y fiscal general del país de 2005 a 2007, durante los dos primeros años del segundo.

En su mensaje destacó que la primera magistratura estadounidense es el puesto “más poderoso del mundo”, y que aunque la Constitución, las leyes e instituciones como el Congreso y los tribunales actúan de salvaguardas, es la integridad de quien ejerza de presidente la que más puede imponerse a los abusos de poder.