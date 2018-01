Juventud transforma estereotipos

Transformando lo tradicional a lo moderno.

La nueva generación de indígenas, específicamente la juventud, ha roto el mito de que los mayas y sus descendientes son malos y tontos, faltos de capacidades. Algunos sectores los habían catalogado como comunidades vulnerables que hay que proteger y acompañar en cualquier actividad política, social y cultural, defender sus derechos específicos en su nombre. Contrario a estos mitos o estereotipos, las nuevas generaciones evidencian un derroche de energía, talentos y capacidades que empiezan a manifestarse en distintas actividades; la nueva generación de indígenas en la era digital y del conocimiento está demostrando que no hay obstáculos, no hay metas, ni desafíos que no se puedan superar. Asimismo, se apropian de tecnología digital en sus distintas actividades, y algunos personajes son reconocidos fuera de nuestras fronteras.

Es de notar cómo recientemente mujeres de la aldea Xejuyup, de Nahualá, Sololá, rompen esquemas organizando un equipo de futbol indígena vistiendo sus trajes, deporte asignado solo a los varones, máxime que en las costumbres y tradiciones locales en varias regiones está muy arraigado el machismo. Otras evidencias notables, el grupo de rock Sobrevivencia, la orquesta Voz Ali, de música cumbia; Sara Curruchiche, en canto; Andrés Cantil, en empresa y tecnología, mujeres pintoras subrealistas de San Juan Comalapa, empresarios comerciantes, industriales exitosos, por mencionar algunos casos, si hiciéramos un recuento nacional sería una lista muy larga.

Por lo que los patrones de conducta e identidad están variando, ahora la discriminación y exclusión no es obstáculo sino reto a superar; los idiomas, y el traje también dejan de ser patrones de identidad, como también con los idiomas no están conformes con solo conocer su idioma materno sino buscan conocer idiomas extranjeros. En las redes sociales se nota participación en actividades fuera de su contexto cultural, lo cual muestra que la nueva generación de indígenas está liberalizando su identidad, transformando lo tradicional a lo moderno. Como también se abren brecha en la formación profesional y el emprendimiento aun con todo tipo limitaciones en contra de sus patrones de conducta muy arraigados desde su comunidad, promueven el sincretismo cultural y social, como un mecanismo de sobrevivencia e inserción en la nueva sociedad intercultural que se está gestando en las áreas urbanas del país.