Juramentan nueva Junta Coordinadora de la Defensoría de la Mujer Indígena

La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal declaró “improsperable” la recusación planteada por la defensa de José Rubén Zamora contra el magistrado Horacio Enríquez Sánchez, presidente de órgano jurisdiccional.

Los abogados del periodista argumentaron que el togado ha demostrado un sesgo en su contra en diversas resoluciones; sin embargo, concluyó que no existen fundamentos para apartarlo del caso.

Zamora, quien fue liberado el pasado 19 de octubre tras haber pasado 813 días en prisión preventiva, asistió voluntariamente a la audiencia de recusación, pese a que su presencia no era requerida.

Durante un encuentro con la prensa, el fundador de elPeriódico envió un mensaje a quienes han expresado preocupación sobre una posible fuga. “Hoy, aunque no me tocaba venir, me parece que es importante para que sigan viendo que mi compromiso es estar en Guatemala”, afirmó.

Zamora Marroquín dijo que “pueden estar tranquilos, no tengo la más mínima idea de salir de Guatemala, sé que pueden intentar llevarme a la cárcel de nuevo y los voy a esperar en mi casa”, agregó.

Una reunión con el Presidente

“Nos tomamos varios cafés (…) fue una visita simbólica, conversamos hora y media, fue una visita protocolar que yo agradecí”, reveló sobre su encuentro con el presidente Bernardo Arévalo, quien llegó a su casa el lunes pasado.

Indicó que nunca había visto al presidente en persona y que aprovechó para aconsejarle y conversar sobre temas familiares.