Juramentan a Director de Migración

El mandatario explicó que servirá para extremar las medidas de prevención.

Para ampliar y fortalecer las acciones de prevención por el coronavirus, el presidente Alejandro Giammattei declaró ayer Estado de Calamidad Pública en todo el país, atendiendo la sugerencia hecha por el Congreso, ante la preocupación por la falta de recursos para tomar acciones por si llegara a ser afectado.

En conferencia de prensa, el jefe de Estado fue claro en informar que, hasta el momento, no hay casos de COVID-19 en Guatemala, ni en Centroamérica, aunque añadió que no significa que Guatemala no esté expuesta al virus.

“Aceptamos el punto resolutivo y ahorita acaba de ser firmado en Consejo de Ministros el Decreto 5-2020, que resuelve Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional, para fortalecer el plan de prevención”, añadió.

“Le solicitamos al Congreso que de urgencia nacional apruebe el préstamo del Banco Mundial, CAT DDO, que es de hasta US$200 millones, para utilizar esos recursos en la Calamidad Pública, por si llegáramos a necesitarlo.” Alejandro Giammattei

Presidente de la República

Además, el gobernante subrayó que se implementará una campaña de prevención masiva en todos los centros de estudio, principalmente en 788 escuelas que están a unos 10 kilómetros de la frontera con México, pues estas albergan a niños con desnutrición, que posiblemente sean más vulnerables al coronavirus.

“Hay 788 escuelas que están ubicadas a menos de 10 kilómetros de México y están recibiendo un donativo de gel, estamos iniciando una campaña muy fuerte y están siendo visitadas por 100 técnicos del Ministerio de Salud”,

enmarcó.

El titular del MSPAS, Hugo Monroy, estará informando a diario sobre la situación, así como de las compras que se realicen.

Pide aprobar préstamo de US$200 millones

El presidente Giammattei aprovechó para pedirle a los legisladores que de urgencia nacional puedan aprobar el préstamo CAT DDO del Banco Mundial (BM), por un monto de no menos US$200 millones, destinado para la Calamidad Pública y financiar la emergencia, en caso se necesitara, sin tocar el presupuesto nacional.

30 días durará el Estado de Calamidad Pública en Guatemala.

Asimismo, ordenó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) a que reciba todas las donaciones y que sean distribuidas de acuerdo al requerimiento del Ministerio de Salud. “Ayer recibimos una primera donación de 100 colchones y almohadas, para activar los centros y atender a las personas infectadas en lugares especiales”, dijo el presidente, al explicar que se trata de una donación 3 mil colchones y almohadas, producto del donativo.

Para garantizar la transparencia, el MSPAS estará informando de las compras que se realicen.

Mineduc se suma a la prevención

Autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) se sumaron a las acciones de prevención del coronavirus (COVID-19), con la implementación de una campaña dirigida a estudiantes, maestros y padres de familia.

“Nuestros objetivos son informar a la comunidad educativa sobre las medidas de higiene para la prevención de riesgo de contagio, las que fueron validadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)”, expuso Claudia Ruiz, titular del Mineduc.

3 mil colchones y almohadas han sido donados.

También estuvieron presentes el titular del MSPAS, Hugo Monroy, y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Carlos Carrera.“El plan responde a la alerta amarilla declarada en el país”. •

Extreman vigilancia en aeródromos

Ante la amenaza del coronavirus (COVID-19), autoridades de la Dirección General de Aeronautica Civil (DGAC) extendieron la viglancia epidemiológica en los aeródromos de Quetzaltenango, Izabal, Huehuetenango y Petén.

Lo anterior fue informado por el titular de la entidad, Francis Argueta, durante una reunión con integrantes de Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.

El objetivo de los diputados fue conocer las disposiciones adoptadas por las entidades del Estado, para prevenir el contagio del virus.

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social declararon alerta amarilla, para responder ante posibles casos.

Hospitales Centinelas

“Estamos preparados para hacerle frente a casos de coronavirus que puedan presentarse en el país”, expresó Oscar Donis Osorio, jefe del Departamento de Epidemiología del Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social (IGSS).

Donis explicó que 6 centros asistenciales han sido designados como Hospitales Centinelas, cuya función primordial será la de identificar o confirmar los casos que cumplan con los criterios de sospecha.

6 centros asistenciales designó el IGSS como Hospitales Centinelas.

Los hospitales son: General de Enfermedades “Doctor Juan José Arévalo Bermejo”, en la capital, así como los de Puerto Barrios, Izabal; Quetzaltenango, Escuintla y Mazatenango, Suchitepéquez, agregó Donis, durante una reunión con diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

• Gustavo Villagrán y José Mazariegos