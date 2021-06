Jugadores de Brasil deciden disputar el torneo

Il Ragazzo Mateo logra el tercer lugar en Italia.

Una jornada que marca la historia del automovilismo guatemalteco se dio el domingo, cuando el piloto nacional de 17 años Mateo Llarena, al mando de un Lamborghini Huracán GT3 Evo, del equipo Imperiale Racing, logró el tercer lugar en la división Pro-Am, y sexto en la general, en la segunda carrera de la segunda fecha del Campeonato Italiano GT Sprint 2021, que se corrió en el Circuito Mundial de Misano.

“Mateo Llarena, Il Ragazzo guatemalteco dal Imperiale Racing”, comentaron en varias ocasiones los narradores de la señal oficial italiana que transmitieron la competencia en Misano. Y es que desde la primera fecha los sorprendió por su pericia al volante, algo que quedó plasmado este domingo, cuando se ubicó en el tercer lugar de la división Pro-Am y sexto en la general, haciendo dupla con el piloto británico Stuart Middleton.

“Me siento muy orgulloso por lo logrado. Esta pista es bastante demandante y técnica, no la conocía y me costó un poco al principio, pero al final el trabajo duro del equipo y de mi compañero funcionó muy bien”, comentó Llarena. Fueron 35 autos en pista de escuderías de clase mundial como Lamborghini, Ferrari Of Corse, Kessel, RS Racing, Sky Tempesta, Audi Sport Italia X2, BMW Team Italia y Honda. Este logro no fue nada fácil para Llarena, fue la acumulación de múltiples jornadas intensas de trabajo, además de enfrentar el domingo un ambiente difícil en Misano, debido a la lluvia que se presentó durante toda la competencia. Esto causó no solo más tráfico, por los cuidados que tuvieron los pilotos, sino que varias intervenciones del Safety Car.

Fotos: cortesía Mateo Llarena

Llarena fue el primero en tomar el volante del auto. Condujo con seguridad la primera parte de la carrera, que se disputó en un ritmo desgastante; sin embargo, el guatemalteco guardó bien su posición, ubicado entre los primeros autos del pelotón hasta la entrada a los pits y realizar el cambio de piloto. Middleton entró a ponerle la tapa al pomo a una actuación que valió para finalizar en tercer puesto y lograr el primer podio para Guatemala en el Campeonato Italiano GT Sprint 2021. Este triunfo se sumó a lo logrado en la primera carrera de la segunda fecha, el sábado, en la cual Llarena finalizó en la quinta posición.