Juan Diego Hernández será favorito en El Salvador

Tomás Frutos

Lamine Yamal en la Kings League. Morata con Off-White. Nico Williams y Goiko. Cucurella y Estrella Damm. Carvajal con Puma. Las nuevas estrellas de la publicidad son campeonas. La Eurocopa cambió sus vidas. La cámara les quiere. Son un nuevo filón para elevar las ventas de las marcas, las visitas. Caras reconocibles. Personalidades que captan la atención.

Todos cumplieron su papel en la Eurocopa. Todos fueron fundamentales. Cortes en defensa. Goles en ataque. Héroes de la cuarta Eurocopa de España. Están en lo más alto. Ahora recogen también esos frutos del esfuerzo en forma de reconocimiento mediático. Caras que valen oro. Poses y peinados que expanden mercados.

¿Por qué una hamburguesería gourmet apuesta por Nico Williams?. Su imagen inunda estos días las marquesinas en toda España. «Hemos lanzado la mayor campaña de la historia de la compañía. Elegimos a Nico con el objetivo de amplificar nuestro posicionamiento de marca. El 70 por ciento ya nos conoce. Nico representa nuestros valores. Estamos con él por lo que somos nosotros también. Nico da buen rollo. Es auténtico. Natural. Él además ya era usuario de nuestros establecimientos. Eso ayuda. Tiene conexión. Es ‘super cercano. No tiene el ego subido. Habla como un colega. El equipo de rodaje me dice que es buen actor. Todo salía a la primera en el anuncio», afirma a EFE, el CEO de Goiko, Alejandro Hermo. El ejecutivo advierte que con Nico Williams hablaron antes de la Eurocopa. No pusieron el foco en él por ganar sino por sus virtudes, dentro y fuera del campo.

Cucurella y Carvajal, los defensas también son ídolos

Es el turno de los vigentes campeones de Europa ante las cámaras, en la publicidad y en los proyectos ambiciosos. Surfean la ola del éxito. Muchos pasaron de un anonimato relativo al estrellato en cuestión de días. Que se lo digan a Marc Cucurella, que fue uno de los nombres propios de la Eurocopa de su vida.

Una condición de figura que, evidentemente, tuvo consecuencias en lo que rodea al Sport Business. Su carismática personalidad, su llamativo peinado y su habilidad para caer bien a la gente le convirtieron en el blanco perfecto para una campaña publicitaria con la cerveza Estrella Damm, que aprovechó la popularidad de un cántico para hacer suyo a uno de los futbolistas más codiciados del momento.

«Cucurella. Cucurella. He eats paella, he drinks Estrella» al ritmo de la mítica canción ‘La Bamba’ fue el cántico de los aficionados del Brighton que se popularizó en redes. La gran actuación de ‘Cucu’ en el campo después catapultó totalmente un cántico ya histórico, presente en la celebración del título y ya hasta en la televisión, donde Cucurella repite el cántico mientras bebe una cerveza.

El verano ha sido de ‘Cucu’. Camisetas y gorras con ese cántico que terminaba así: «And his hair is fucking massive» (Y su pelo es jodidamente largo). Las paellas recordaban a su torneo. Y desde el anuncio también las Estrella Damm.

No es la única publicidad que ha hecho el lateral del Chelsea desde que terminó la Euro. También ha trabajado con Puma, que sacó una edición especial de sus botas y de las de Dani Carvajal para conmemorar el éxito en Alemania.

Un par de botas con diseño diferente. Una roja y una amarilla. La izquierda con la inscripción ‘Cucu’. La derecha con la inscripción ‘Carva’. Los nuevos ídolos ahora también son defensas.

Nico y Lamine, el mayor reclamo

No fueron los únicos a los que la Eurocopa les cambió la vida. A Nico Williams también. Dio el gran salto en Europa, se presentó ante el mundo con su fútbol vertiginoso, como un extremo de los de antes. Regateador, peligroso. Con gol.

Y ahora, después de un verano marcado por los rumores de una posible salida al FC Barcelona, es la imagen de la cadena de hamburguesas Goiko Grill, que con la sonrisa del astro del Athletic quiere transmitir su lema «Más burgers, menos dramas». Nadie mejor que él, con las celebraciones y buen rollo constante en las concentraciones.

Su amigo Lamine Yamal fue el mejor jugador joven del torneo. Podría haber sido nombrado el mejor sin problema. Un talento único, generacional. Aunque ya descubierto. Las marcas ya sabían de él, ya lo habían captado. Pero ahora su camino marcha hacia las redes sociales. Hacia la Kings League de Gerard Piqué, en la que tendrá un equipo.

Fue presentado en la Kings con un espectacular anuncio publicado en redes sociales. Un giro de guión inesperado que ha provocado la máxima expectación para el nuevo ‘split’, la nueva temporada.

Morata y Oyarzábal, modelos en sus clubes

En el Milan han tenido clara su apuesta para presentar la nueva colección del club en colaboración con la lujosa Off-White, que coincide con la ‘Fashion Week’ en Milán. Ni Theo Hernández, ni Rafael Leao, las figuras hasta el momento del equipo ‘rossonero’.

Álvaro Morata. El capitán de ‘La Roja’. El recién llegado como campeón de Europa protagoniza las fotos de la colección. Posa en el centro vestido de traje. Domina la escena. Controla la situación con autoridad.

También tuvo que posar en solitario Mikel Oyarzábal ante las cámaras de la Real Sociedad. El capitán ‘txuriurdin’ fue el héroe de Berlín, el autor del gol de la gloria. Y evidentemente es la figura indiscutible del combinado vasco.

Suyas son las fotos en la presentación de la camiseta para esta temporada. El ’10’ a la espalda. El brazalete de capitán. Una figura reconocida en toda Europa. Mikel abre las puertas del club, amplía horizontes comerciales de la Real. Un reclamo publicitario que beneficia a Donostia.