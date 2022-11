José Mourinho habló sobre los equipos de la Europa League

En los libros de la historia del deporte nacional se escribió un nuevo capítulo, en el cual narra la hazaña que Mardoqueo Vásquez realizó al coronarse bicampeón de la 61 Vuelta Ciclística a Guatemala, que culminó ayer en su décima etapa, en el Anillo Periférico.

Miles de guatemaltecos despidieron con nutridos aplausos a todos los pedalistas, que con esfuerzo pintaron de colores las carreteras y calles de los 18 departamentos por donde cruzó el tour a través del país.

La última etapa, que contó con un recorrido de 110 kilómetros, fue una pelea constante entre Dorian Monterroso, Henry Sam y José Muñiz, quienes acapararon la mayoría de metas y premios de ayer.

El Anillo Periférico fue el escenario del cierre del evento ciclístico.

Vásquez afianzó el liderato desde la cuarta etapa, pero esto no le bastó al totonicapense, que en la sexta aseguró el liderato en Quetzaltenango. El bicampeón en la última jornada no entró ni en los primeros 20 puestos, pero no afectaron la distancia ni el tiempo que había acumulado, por lo que consiguió el título en un tiempo de 34:56:51 horas.

Sergio Chumil, una de las promesas del ciclismo en el país, conquistó el primer lugar en la clasificación Sub-23.

En las metas volantes, Henry Sam sumó 42 puntos, y quedó a 7 puntos de su compañero de equipo Dorian Monterroso, de Decorabaños, quien ayer llegó primero a la meta, pero en esta especialidad terminó en el segundo lugar.

Dorian Monterroso ganó la última etapa.

Las montañas las conquistó Steven Haro, del Banco de Guayaquil, con 84 puntos, y Mardoqueo lo siguió con 59 unidades.