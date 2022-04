Joao Félix confirma su baja, por lesión

Foto: Federación Nacional de Tenis de Campo.

La Selección Femenina de Tenis de Guatemala hizo historia, el sábado recién pasado, al finalizar el certamen regional América I de la Billie Jean Cup, antes FedCup, al conseguir su permanencia, luego de eliminar por 2-1 a Ecuador.

El certamen se desarrolló sobre la cancha rápida del Club de Golf y Tenis Salinas, en Salinas, Ecuador.

Después de una semana convulsa contra rivales de la talla de Brasil, Argentina y Colombia, a las chapinas les quedaba cumplir con el objetivo de la permanencia, y fue Rivera, 1053 del ranquin WTA, quien abrió el camino al ganar el primer punto por un doble 6-3 sobre la local Lisalou Paredes (1033). Esta fue la primera victoria, histórica, para una guatemalteca en este nivel.

El segundo punto fue para Ecuador, por medio de Mell Reasco (490), quien enfrentó a Andrea Weedon (1045), superándola ampliamente por 6-1 y 6-2. Weedon venía con poco ritmo, luego de padecer Covid-19 a finales del año pasado.

Todo debía definirse en el punto de dobles, entonces Rivera hizo pareja con Melissa Morales, sembrada 1 230 en el ranquin mundial. Las chapinas enfrentaron a Reasco y Doménica González, por el punto de oro de la permanencia.

En un duelo que duró 1 hora y 22 minutos, las guatemaltecas se impusieron por finales de 6-3 y 7-5, relegando a las locales al Grupo II de América para 2023.

Las poderosas representaciones de Argentina y Brasil lograron avanzar al Grupo Mundial, mientras que Chile, México, Colombia y Guatemala conservaron su posición en la zona I americana. Paraguay fue el segundo equipo descendido.

“¡Fuf!, fue demasiado bonito y emocionante, la verdad no pensé en que era el primer punto que ganaba Guatemala en esta zona. No pensé en nada, estaba demasiado conectada con querer sacar lo mejor de mí. Y empezó a fluir todo. Pero cuando terminé y me di cuenta de que fue algo bonito. Sumar algo a la historia de Guate en el deporte que amo es un sentimiento muy lindo”, confesó Rivera en declaraciones exclusivas para este rotativo.

“El de dobles fue muy intenso, el ambiente estaba acelerado y las dos estábamos muy nerviosas. Sabíamos que podíamos y eso le sumó más nervios (ríe).

Nos comunicamos muy bien con Meli, nos apoyamos y nos alentamos, falláramos o metiéramos un puntazo. Y, al ganar, no te explico. Yo no lo podía creer; hubo mucho esfuerzo, muchas horas de entreno y mantenernos en esta zona es una mini recompensa a todo el trabajo. No ganamos pero nos mantuvimos, vamos paso a paso y quiero soñar con que algún día podamos estar luchando por subir a playoffs”, añadió la tenista,

quien proyecta un gran futuro en este deporte.