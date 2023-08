Jenni Hermoso desmiente a Rubiales: “En ningún momento consentí el beso”

Foto: EFE

Madrid, EFE.- Jenni Hermoso, futbolista campeona del mundo con la selección española, desmintió la versión ofrecida por el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, en la Asamblea Extraordinaria, afirmó en un comunicado que “en ningún momento” consintió el beso que recibió en la boca y, junto al resto de jugadoras internacionales, pidió “cambios reales, tanto deportivos como estructurales”.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aseguró Hermoso en un comunicado.