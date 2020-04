Janderson Pereira continúa en cuarentena sin presentar síntomas del COVID-19

Barcelona, EFE.- La junta directiva del FC Barcelona, que se reunió este lunes de forma telemática, informó a su conclusión de que emprenderá “acciones penales” contra el empresario Emili Rousaud, quien hace una semana era vicepresidente institucional, y que después de su dimisión lanzó sospechas acerca de que en el club catalán alguien podría “haber metido la mano en la caja”.



“El FC Barcelona no puede tolerar acusaciones que perjudican gravemente la imagen de la institución. La acción penal que se interpondrá es en defensa de la honorabilidad del club y de sus trabajadores. Por otra parte, estas manifestaciones se realizaron sabiendo de la existencia de una auditoría en curso que ha de poner el punto final a esta cuestión”, señala el comunicado del club.



Rousaud fue uno de los seis directivos que presentó la dimisión (Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia), después de que el presidente Josep Maria Bartomeu invitara a tres de ellos a abandonar la directiva porque entendía el mandatario que no sintonizaban con la idea mayoritaria del colectivo.



La reunión sirvió para remodelar las funciones y cargos en la junta, aunque luego del encuentro telemático no se dieron nombres de nuevas incorporaciones.



“Ante las graves e infundadas acusaciones formuladas por el señor Emili Rousaud, ex vicepresidente institucional del club, en varias entrevistas a medios de comunicación, la Junta Directiva niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción y, en consecuencia, ha acordado interponer la correspondiente acción penal”, sentencia el comunicado.



El conflicto tiene su origen en el BarsaGate, un caso en el que se destapó en los medios que el club había contratado a una empresa (I3 Ventures) para ofrecer una versión positiva de la acción de la junta en las redes sociales, pero que, a falta de la auditoría, el Barcelona habría pagado el servicio a precio fuera de mercado, como así apunta una información publicada ayer domingo por el diario Sport.



Además de este cometido, la empresa lanzó críticas en diversas cuentas contra miembros del Barcelona, exjugadores, exentrenadores y expresidentes, así como a futuros candidatos para las elecciones de 2021.



El conocimiento de esta actividad y del sobrecoste (un millón de euros) y el pago realizado (en facturas por debajo de los doscientos mil euros para evitar el control de los directivos) llevó a un grupo de miembros de la junta a encararse con Bartomeu y tensar la relación e, incluso, a pedirle que avanzara las elecciones, hasta que este invitó a tres de ellos a salir de la junta.



Después de haber presentado la dimisión, Rousaud se erigió en el portavoz de los dimitidos, lanzando sospechas de robo por estos contratos con la empresa I3 Ventures, posición que no contó con el respaldo de los directivos que abandonaron el club.



Debido a esta situación y el adiós de seis miembros, Bartomeu convocó para hoy una reunión telemática, que debía consistir en remodelar las funciones de la junta y conocer quiénes iban a ocupar las vacantes, hecho este segundo que aún no se ha anunciado.



Acerca de la auditoría que el club encargó a Price Waterhouse Coopers (PWC), para esclarecerse lo acontecido con la empresa I3 Ventures, el Barsa reiteró que los trabajos de la auditora “todavía están en curso y, por tanto, sin ningún tipo de conclusiones provisionales ni definitivas”.



“PWC también ha manifestado que la auditoría no se ha podido completar porque la actual situación de Estado de Alarma como consecuencia del COVID-19 ha tenido un cierto impacto en el desarrollo de determinados procedimientos de análisis, en la medida que son procedimientos que se deben llevar a cabo de forma presencial, y que las diferentes líneas de investigación que han definido en su trabajo se han podido realizar con pleno acceso a toda la documentación y todas las fuentes de información solo demandadas en el club”, añadió.



Sobre la remodelación de funciones, la junta aprobó que Jordi Moix pase a ser el vicepresidente económico y patrimonial, Pau Vilanova, nuevo vicepresidente institucional, Oriol Tomás, vicepresidente del área comercial, Marta Plana, secretaria de la junta directiva, y David Bellver, nuevo tesorero.



Además, Javier Bordas será el directivo responsable del primer equipo, mientras que Xavier Vilajoana se encargará del Barsa B, del Juvenil, del futbol formativo y del futbol femenino.



“Esta remodelación de la junta directiva tiene como objetivo ya no solo fijar un nuevo plan para superar las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo, sino también para culminar todas las acciones prioritarias correspondientes al programa de gobierno iniciado en 2010 y al Plan Estratégico 2015-2021. Se trata de retos muy exigentes, y de una trascendencia extraordinaria para el presente y para el futuro de la entidad”, añadió el comunicado.



“La junta considera que ahora, más que nunca, es necesario que todo el mundo esté concentrado en estos retos y que, más allá del debate interno que siempre deberá existir en un órgano de gobierno colegiado, es imprescindible generar un consenso muy sólido a la hora de acordar todas las medidas que se deberán implementar durante todo este periodo”, concluyó.



La junta del Barcelona, con trece miembros por ahora, queda así:



Josep Maria Bartomeu – Presidente

Jordi Cardoner – Vicepresidente primero y de la Fundación

Jordi Moix – Vicepresidente económico y patrimonial

Pau Vilanova Vila-Abadal – Vicepresidente institucional

Oriol Tomàs – Vicepresidente del área comercial

Javier Bordas – Directivo responsable del primer equipo de fútbol

Xavier Vilajoana – Directivo responsable del Barça B

Dídac Lee – Directivo responsable del Área Digital

Jordi Argemí – Vocal

Joan Bladé – Vocal

Josep Ramon Vidal-Abarca- Vocal

Marta Plana – Secretaria de la Junta

David Bellver – Tesorero