Iztapa golea a Xelajú

Rafa Nadal iguala la marca de Federer, de 20 títulos de Grand Slam.

El español Rafael Nadal dijo que su victoria de ayer en Roland Garros es una de las que más le ha emocionado, porque se produjo en unas condiciones especiales debido a la pandemia y porque tuvo que trabajar duro para lograrla.

“De todos los Roland Garros que he jugado, este tenía las condiciones más complicadas para mí. Mi cuerpo responde mal al frío y está ya algo desgastado. Pero mi actitud ha sido casi perfecta, desde el primer entrenamiento, sin un mal gesto ni una mala cara, siempre buscando opciones de ganar. Y no me he fallado a mí mismo”, aseguró el español, tras vencer al serbio Novak Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5.

«Nadal eres el rey de la tierra batida, y lo he sufrido en mis carnes.» Novak Djokovic, tenista serbio.

Eso justifica también la emoción que sintió cuando recibió su decimotercera Copa de los Mosqueteros y las lágrimas que dejó escapar, cuando sonó el himno de España.

“La mayoría de gente me ve con el trofeo arriba y piensa ‘ha vuelto a ganar’. Pero mi día a día es más complicado que todo eso. Yo sé de dónde vengo, sé que tras el parón ha habido meses muy complicados, cosas que nadie sabe, a nivel físico. Me costó mucho volver a entrenar a nivel adecuado. Han sido muchos meses de trabajo sin recompensa. Ahora que la tengo, es normal que me emocione”, señaló.

Especial torneo

“Además, todo el mundo sabe lo que significa par mí ganar Roland Garros. Es el torneo más importante del año para mí. Tras tanto esfuerzo, es difícil no emocionarse”, agregó.

Nadal afirmó que no dirá que tiene 12+1 Roland Garros, porque está “encantado con el 13” y no es supersticioso pese a todos los gestos que repite en la pista, que son “una rutina de concentración”.

Pese al marcador Nadal manifestó que la final estuvo “igualada”, porque el serbio tuvo muchas oportunidades en todos los sets, pero reconoció que los dos primeros y la mitad del tercero han sido los mejores que ha jugado en una final de Roland Garros.

“He hecho demasiadas cosas bien y le he empujado a cometer errores. Yo he hecho todo perfecto. Hoy es más mérito mío que demérito suyo. He hecho una de las mejores finales que he jugado en Roland Garros”, aseguró.