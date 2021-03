Iztapa golea a un Antigua que zozobra

En el juego nocturno de este sábado, los muteros de Sacachispas y los pechoamarillos de Guastatoya se enfrentaron en el Estadio Las Victorias de Chiquimula, donde el conjunto campeón nacional mantuvo su paso ganador y se llevó la victoria por la mínima diferencia (0-1).

El único tanto del partido fue convertido por el defensor Rubén Morales en el minuto 30, luego de cabecear con precisión un centro enviado por Maximiliano Lombardi y el portero Mynor Padilla no pudo hacer nada para evitar el tanto.

Los locales trataron de revertir el resultado y apelaron a su principal contratación, el uruguayo Egidio Arévalo Ríos, para conseguirlo; sin embargo, los minutos se fueron consumiendo y las oportunidades se negaron frente al arco de Adrián de Lemos.

En este encuentro hubo ingreso de aficionados, pese a que la Liga Nacional de Futbol no habría autorizado esto, pues publicó que el juego sería a puerta cerrada. Aun así, de los que lograron tener acceso muchos no portaban mascarilla y no hubo distanciamiento.

Guastatoya permanece al frente de la clasificación con números perfectos, pues acumula 12 puntos de 12 posibles.