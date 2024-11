Israel sigue bombardeando las inmediaciones del hospital Kamal Adwan

Javier Picazo Feliú

Madonna, Vinicius Jr, Cara Delevingne, Antoine Griezmann o el mismísimo Papa Francisco tienen algo en común, una obra del artista español René Mäkelä, que ahora se atreve a convertir en la ‘Reina de Corazones’ a Kamala Harris con un mural que cubre una fachada en Miami a pocos días de las elecciones estadounidenses.

Con cerca de 14 metros de altura y 8 de ancho, el colorido mural de Mäkelä (Palma de Mallorca, 1977) es una obra que no pasa desapercibida en una de las fachadas del centro de convenciones Mana en el barrio de Wynwood de Miami, lugar de peregrinaje para amantes del arte contemporáneo.

Se trata de una carta de la baraja de póker, la Reina de Corazones, con la cara sonriente de la candidata demócrata con una corona, una obra que “no podía ser el típico retrato con la típica frase. Quería hacer la Reina de Corazones, que simboliza empatía, solidaridad…Sé que a Kamala le ha encantado y quiere venir a visitarlo.”, asegura el artista en una entrevista por videoconferencia con EFE.

Un apoyo a Harris a pocos días de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre con un país dividido y un resultado que se prevé muy ajustado, aunque el artista considera que es una obra “para unificar, no para generar tensión” mientras espera que “artísticamente le guste igual a un demócrata o un republicano”.

“Haciendo bocetos miré una foto suya de cuando era niña con una corona y al final pensamos en poner una imagen actual, de frente, y justo debajo, su cara de niña, para tener las dos. En su campaña ha hecho mucho hincapié en la importancia de la infancia”, añade.

El mural, que mide 14 metros de alto por unos 8 de ancho, lo terminó en un tiempo récord de 8 días y se une a otras obras de gran tamaño realizadas en espacios públicos como los dos murales encargados por Madonna para el hospital pediátrico infantil de su fundación Raising Malawi o los que está aún terminando en el estadio de Son Moix, en Mallorca.

Arte Neo-pop, redes sociales y papa Francisco

Su arte, que define con un estilo “neopop urbano”, llegó gracias al empujón de las redes sociales: “La explosion fue Instagram, que es donde más virales se hicieron mis piezas. Hice uno de Cara Delevingne, le gustó, lo publicó en sus redes y ahí explotó todo”, en un éxito sin precedentes que va desde jugadores de la NBA, LaLiga o la NFL hasta el mismo papa Francisco.

“A veces me salen recuerdos en las fotos del móvil y digo: ¡madre mía cómo he acabado en El Vaticano! El papa me recibe y eso impacta…Es como estar en una película”, afirma.

Para Mäkelä, que arrancó como guionista con Buenafuente, el éxito no es sino “una cadena de hechos. Estar en el momento adecuado. apretar la tecla y se forma un efecto ‘bola de nieve’ que dura hasta ahora. Hecho la vista atrás y veo mucho trabajo y un no parar”, destaca .

Confiesa, además, que si le llegan a encargar un mural del candidato republicano Donald Trump no lo hubiera hecho a pesar del enorme apoyo con el que cuenta en Miami, mientras espera que gane Harris las elecciones: “Si gana, el mural será uno de los iconos más importantes de los últimos años”.

“Aquí el tema político es blanco o negro. Mucha gente me veía trabajar en el mural y me decía cosas. Una mujer me dijo: ‘Recuerda que cuando gane Trump lo tienes que quitar”, asegura.

Después de haber realizado infinidad de obras, reconoce que le hubiera gustado pintar a Barack Obama: “Siempre me ha llamado la atención, pero ha sido Kamala. Cada persona que pintas te aporta, son encantadores”, concluye.