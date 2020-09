Instruyen a jueces sobre medidas para la protección oportuna de mujeres, niños y niñas

“Tener Covid-19 no es delito, no discriminés, no critiqués y no te burlés», es el nombre de la campaña presentada hoy por las autoridades de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), del Ministerio de Gobernación (Mingob), con la que se pretende concienciar a los guatemaltecos sobre el daño de la estigmatización y discriminación por Covid-19.

La iniciativa se da en respuesta a los casos de agresión en contra de personas que padecen el nuevo coronavirus, explicó la UPCV.

La finalidad es orientar positivamente el comportamiento y las percepciones de la población, por medio de la distribución de volantes digitales en las redes sociales, mantas cruza calles, spots de radio, afiches, entre otras herramientas.