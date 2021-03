Instalan mesa técnica en San Marcos

Se busca crear conciencia en la ciudadanía para mejorar la seguridad vial.

El Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DT-PNC), dio a conocer recientemente los resultados de un estudio sobre las conductas de riesgo de los peatones, los cuales se hacen públicos para crear conciencia en la población.

La investigación se llevó a cabo durante 2019 en 39 municipios del país, que ya cuentan con delegación de la administración del tránsito, y cubre 283 puntos diferentes, para lograr recolectar 30 mil 105 registros bajo modelos de observación estructurados en los lineamientos de la Ley de Tránsito y su Reglamento, acerca de la conducta de los peatones.

39 son los municipios incluidos en el estudio de la Policía.

Los resultados del estudio indican que el 29% de los peatones no mira hacia ambos lados al momento de atravesar alguna calle, mientras que el 37% no lo hace adecuadamente; el 32% no está atento al tránsito; 40% usa algún distractor, y 32% cruza frente a vehículos de transporte colectivo.

Durante el análisis, el 49% de la población bajo estudio fue de mujeres y el 51% de hombres. En lo referente a los grupos etarios, 11% eran niños, 39% jóvenes, 42% adultos y 8% adultos mayores.

Asimismo, se dio a conocer que el 34% de las personas que circulan por la vía pública no utiliza los espacios de seguridad; el 37% no obedece las indicaciones de tránsito, y en 97% de los municipios había algún obstáculo en la vía pública.

Para contrarrestar estas acciones y promover la seguridad de los peatones, desde la DT-PNC se han implementado acciones como el programa Todo un país por la seguridad vial, que incluye directrices para que los pilotos respeten a los peatones.