Inicio del ciclo escolar 2018 (I)

El 8 de enero se dio inicio al ciclo escolar 2018. Docentes y estudiantes han regresado a las aulas con emoción, ilusión y motivación. Las actividades, los amigos, las experiencias en la escuela son únicas. Son de aquellos recuerdos que perduran por el tiempo.

Los niños y jóvenes vuelven a encontrarse con sus compañeros o empiezan a conocer a otro grupo, si es que cambiaron de salón, escuela o nivel educativo. El esperado recreo es un momento especial que todos esperan con emoción y los grandes recordamos con nostalgia.

Los docentes vuelven a esa actividad tan especial que, si bien no deja grandes ingresos, es una de las actividades de mayores réditos en el alma. Ver a los niños y niñas avanzar en su educación es algo extraordinario. Ver a un niño que aprende a leer y a escribir es algo que no tiene precio. También empiezan las actividades para los padres de familia, preparando loncheras, levantándose más temprano, acompañando y ayudando a sus hijos en las tareas y en diferentes necesidades que ellos presenten en su función diaria como estudiantes. Es importante mencionar que el Mineduc inicia un año con algunas condiciones que no siempre son las mejores, el mismo presupuesto que el año pasado, esto hace difícil invertir en infraestructura, mobiliario y equipo, mas allá de lo mínimo que ha estado presupuestado.

Uno de los problemas mayores, es la demanda de personal docente, administrativo y operativo. Realizamos en la primera semana de enero un diagnóstico de demanda de personal, en ese sentido hay mas de 8 mil maestros que según el sondeo hacen falta, 3 mil 200 administrativos y operativos.

Por otro lado, nos encontramos con el desafío de implementar la ley de alimentación escolar que aumenta a tres quetzales por niño diariamente.

Sin embargo, al Mineduc le hacen falta 585.8 millones para cumplir en forma puntual con los recursos. A pesar de esta situación, agradezco el apoyo del Presidente de la República en dar la orden para que el Ministerio de Finanzas depositara 600 millones para cumplir con el primer desembolso que consiste en 50 días de alimentos escolares, útiles escolares, valija didáctica y 50 por ciento de los fondos para la gratuidad.

Esa iniciativa permitirá que todas las escuelas que cuentan con Organización de Padres de Familia reciban los programas de apoyo antes de concluir el mes de enero. De igual forma se tiene previsto que a partir del 22 de enero se inicie el proceso de distribución de textos escolares. ¡Bienvenidos al ciclo escolar 2018!