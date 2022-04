Ingreso de remesas aumentará

El ingreso de remesas llegará este año a US $17 mil millones, lo que representa un 16 por ciento del producto interno bruto (PIB), según proyecciones del Ministerio de Finanzas Públicas (MFP).

“Eso claramente dinamiza la economía y representa alrededor del 16 por ciento del PIB del país”, afirmó Alvaro González Ricci, titular de la cartera del Tesoro.

Comentó que, en Estados Unidos, los salarios en algunos puestos operativos están superando los US $20 la hora. “El pago provoca que los hermanos migrantes ganen más y, al devengar más, el envío de dinero crece”, remarcó.

Al segundo mes del año en curso, el Banco de Guatemala registra un ingreso de US $2443.4 millones, lo que reflejaba US $593.7 millones más que en el mismo período del año pasado.

16 por ciento del PIB representará el envío de dólares.

En 2021 se cerró con US $15 295.7 millones, US $3955.3 millones más que en 2020 (US $11 340.4 millones).

De acuerdo con estadísticas de la Cancillería, en EE. UU. vive un estimado de 2 964 780 guatemaltecos.