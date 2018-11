Incendios de California tocan a las celebridades

El violento incendio Woolsey ha arrasado las residencias de famosos, como los músicos Miley Cyrus y Neil Young, ubicadas en la zona norte de Los Ángeles, informaron los afectados en las redes sociales.

Tristeza

Miley Cyrus afirmó que su “casa ya no está en pie”, pero que las memorias compartidas con familia y amigos permanecen fuertes. “Soy una de las afortunadas. Mis animales y el amor de mi vida están a salvo, y eso es lo único que importa ahora mismo”, dijo la actriz y cantante de 25 años en su cuenta de Twitter.

La leyenda del rock Neil Young indicó en su portal de noticias que también perdió su casa por el fuego. “California es un paraíso para todos nosotros. Un regalo. Estamos tristes de no ser capaces de defenderla frente a la ira de la Madre Naturaleza”, aseguró el conocido autor de Rockin in the free world.

Otras celebridades, como Kim Kardashian West, el director de cine Guillermo del Toro y la actriz y cantante Lady Gaga, han tenido que ser evacuadas en los últimos días por la proximidad del incendio. Sus casas fueron engullidas por las llamas de Woolsey, en las ciudades de Malibú, Calabasas y Thousand Oaks, en el norte de Los Ángeles.