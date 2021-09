Incansable defensor de la naturaleza

Recorrer los bosques que están bajo resguardo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) era una de sus pasiones, motivado por el amor que siente por la Madre Tierra.

Aunque ya no se dedica a la misma tarea debido a su condición física actual, continúa defendiendo el patrimonio y riqueza naturales de los guatemaltecos, por medio de la actividad como asesor del Departamento de Áreas Protegidas de la Dirección Suroriente del Conap.

Todos los días, Carlos Way hace trabajo de asesoría en la oficina regional del Conap. Fotos: Otto Paz/DCA

Hace 14 años, Carlos Way se enroló como guardarrecursos de dicha institución en la región de Jutiapa, convencido de que era necesaria su contribución para defender los bosques en dicha zona del país.

Way, consciente de la necesidad de cuidar la flora y la fauna que ofrece la Madre Tierra, se encargó de verificar que no se vulneraran las áreas bajo protección del Conap.

El protector de los recursos naturales no ha bajado la guardia, a pesar de los hechos que le cambiaron la vida. Fotos: Otto Paz/DCA

14

años recorrió Carlos Way las áreas boscosas, para cuidarlas.

En 2011 se registraron muchos actos ilícitos en la zona en la cual laboraba, y tras estos hechos, se interpusieron denuncias en las instancias respectivas, lo cual molestó a ciertas personas, a tal punto de atentar contra la vida del defensor y otro de sus compañeros.

Su interés primordial es defender el patrimonio y la riqueza naturales de los guatemaltecos. Fotos: Otto Paz/DCA

“Estábamos cerca del trabajo cuando nos atacaron. No sé si la agresión iba dirigida a él o a mí, pero una de las balas penetró en mi columna vertebral. Debido a eso, perdí la movilidad en 80 por ciento de mi cuerpo”, relata Way.

El artefacto impactó en una parte medular de su espina dorsal, lo que le causó, en un principio, inmovilidad de sus extremidades e insensibilidad en las piernas. Pero la terapia le permitió recuperar el movimiento de sus brazos y manos.

El guardarrecursos se traslada por cuenta propia desde su casa hasta la sede de la entidad en la que sigue laborando. Fotos: Otto Paz/DCA

Respaldo

Tras el incidente y sus consecuencias, el Conap lo trasladó a una plaza como asesor en la Dirección Suroriente. “Estoy agradecido con la institución, que no me abandonó y me dio la posibilidad de retomar mis labores en un puesto distinto”, cuenta.

El entrevistado narra que pasó varios meses en terapia para recuperar la movilidad de sus brazos y manos. Después de lograrlo, siguió esforzándose para independizarse.

Carlos Way se siente agradecido con sus compañeros y con la institución, la cual no lo desamparó. Fotos: Otto Paz/DCA

Way adaptó su vehículo para desplazarse, a fin de no depender de nadie en su movilización hacia el trabajo. Además, participa en actividades de exhibición de fisicoculturismo en silla de ruedas.

Way ha recibido reconocimientos por su labor en favor de los recursos naturales. Fotos: Otto Paz/DCA

“El trabajo del guardarrecursos es velar por la biodiversidad, para heredar un buen futuro a las próximas generaciones.” Carlos Way Protector de la naturaleza

En 2018, el personaje citado recibió el reconocimiento Rolando de León, como atleta destacado con discapacidad, y en 2019 fue nombrado Mensajero de la Paz, por la Secretaría de la Paz. Asimismo, ha participado en movimientos para visibilizar los derechos de las personas con

discapacidad.

Fotos: Otto Paz/DCA

Way invita a los guatemaltecos a que respeten la labor de los guardarrecursos, ya que su trabajo es proteger las riquezas naturales para que las próximas generaciones puedan disfrutar de este regalo de la naturaleza.