Impulsan nuevos productos antibacteriales y desinfectantes

Foto: Bioklar

La organización agroindustrial Grupo Pantaleón presentó su nueva línea innovadora de productos Bioklar de protección en gel antibacterial y spray desinfectante pospandemia, la cual garantiza el cuidado de la piel con las microesferas naturales de aceite de oliva.

La gerente de Desarrollo Responsable, Inés Amenabar, informó que la empresa se preocupa por las buenas prácticas ambientales y que sus artículos cuentan con la certificación de sostenibilidad de más alto nivel.

Por su parte, Vivian Miranda, gerente comercial, destacó que Bioklar no solo nace de la necesidad del momento, sino para cuidar la salud de la familia, ya que el producto lo pueden utilizar desde los más pequeños hasta los más grandes del hogar.

Miranda explicó que con las microesferas de Bioklar no solo se asegura la desinfección, sino también la humectación de las manos. Además, no daña la piel y no deja la sensación pegajosa que normalmente se obtiene con otros productos.

Finalmente, se refirió que se garantiza la triple protección, con un 99.9 por ciento contra virus, bacterias y hongos.