Impulsan la formación de empresas juveniles

Foto: Fedex

Con la finalidad de impulsar el crecimiento de negocios, la compañía FedEx anunció la segunda edición de su programa para pequeñas empresas, microempresas y emprendimientos guatemaltecos. Las entidades interesadas tienen hasta el 20 de diciembre 2023 para inscribirse.

Basil Khalil, vicepresidente de Operaciones de la citada compañía para el Caribe y Centroamérica, refirió que comprenden el importante papel que los negocios tienen en la economía del país.

Foto: Cecilia Vicente

“Nos sentimos privilegiados de crear posibilidades para este sector mediante esta iniciativa”, resaltó.

Asimismo, detalló que quienes se inscriban serán parte del proceso de selección para elegir 5 triunfadores que serán notificados el próximo 4 de marzo.

Foto: Fedex

El primer lugar será recompensado con US $25 mil; segundo, US $20 mil, mientras que los otros tres participantes recibirán premios valorados entre US $16 mil y US $10 mil, con lo cual podrán mejorar su labor económica.

Para inscribirse y revisar las reglas del programa, visitar fedex.com/programafedex/gt.