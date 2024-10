Impulsan la ciencia y la tecnología en la niñez

Es momento de responder al pueblo lo que expresó en las urnas el año pasado, cuando manifestó su exigencia para que se recuperen las instituciones cooptadas por actores corruptos, expresó el Gobierno, por medio del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.

Las declaraciones las ofreció ayer el funcionario en conferencia de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura, al ser consultado acerca de la postura del Ejecutivo en torno a las nuevas cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA).

Palomo afirmó: “Los magistrados tienen una oportunidad y responsabilidad histórica de corresponderle a los guatemaltecos”.

Asimismo, llamó a la reflexión a las autoridades judiciales: “¿Quieren vivir bajo este mismo yugo de la amenaza, la coacción y la criminalización o, por su parte, responder al clamor de la ciudadanía y reconstruir los cimientos de un sistema que trabaje a favor de la justicia y la independencia”.

Mantiene postura

Cuando los periodistas le preguntaron si el Gobierno atenderá la petición del presidente en funciones de la CSJ, Carlos Rodimiro Lucero Paz, en relación con coordinar, de manera estrecha, con los demás organismos de Estado, el secretario expresó: “El Ejecutivo ha sido muy claro en que va a trabajar con todos los actores que estén comprometidos con la justicia y la lucha contra la corrupción”.

Asimismo, lamentó que persistan las acciones que criminalizan a actores, como el caso del magistrado a la CA, Ramiro Muñoz, quien fue capturado el pasado domingo a pocas horas de ser juramentado.

“¿Es posible trabajar con alguien que insistentemente busca los espacios para entorpecer los procesos de recuperación de la justicia? ¿Es posible trabajar con alguien que no ha demostrado con hechos… que realmente esté comprometido con recuperar la confianza en la institucionalidad judicial? No lo creo, y esa posición no ha cambiado”, se preguntó y respondió Palomo.

La detención de Muñoz demuestra, una vez más, un acto de amedrentamiento y de coacción por parte de los mismos actores: jueces y fiscales sancionados internacionalmente, manifestó.

“Son más que evidentes sus intenciones, cuando se dan en la antesala de la toma de posesión de los nuevos magistrados”, expresó.

Acerca de la reunión del mandatario Bernardo Arévalo con magistrados de la CSJ, la semana pasada, el secretario aseguró que la relación del Presidente con la nueva Corte y con cualquier otra institución está predicada bajo la noción de que se vive en un proceso de recuperación de la confianza en las instituciones del Estado.

En la cita se conversó, a nivel institucional, sobre los retos que ellos tienen al frente de las instancias judiciales, comentó Palomo.

“Fue una conversación de Estado, natural en cualquier democracia. Bajo ese mismo parámetro está coordinada la relación con el titular en funciones del Organismo Judicial”, puntualizó.

Todavía hay esperanza, señala exmagistrada Gloria Porras

Gloria Porras, exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), se mostró esperanzada por un cambio en Guatemala, tras la elección y toma de posesión de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA).

La abogada, quien en 2021 no pudo ser reelecta en la CC y fue obligada al exilio, comentó al diario El País, de España, que la llegada al poder del presidente Bernardo Arévalo es “un tanque de oxígeno” para una nación agobiada por la corrupción y la impunidad.

Porras afirmó que el “Estado de Guatemala estaba en coma”, pero los cambios impulsados por Arévalo y la renovación de las Cortes alientan la posibilidad de un sistema judicial independiente, que acompañe al mandatario en su cruzada por desmantelar el pacto de corruptos, según el medio, que detalla que esta maraña se fortaleció durante la administración de Alejandro Giammattei.

Jueces y fiscales que han mantenido una postura independiente e intentado hacer justicia con libertad debieron dejar el país por temor a represalias, incluyendo encarcelamientos arbitrarios, recordó la exmagistrada.

“Debido a diferentes decisiones que tomé en el ejercicio de mi cargo me tocó sufrir dos eventos: la postura del Congreso de la República de impedir arbitrariamente la juramentación para que yo pudiera asumir el cargo de magistrada para un tercer período (en la CC) y una criminalización en mi contra con más de 80 denuncias penales, además del ataque constante que recibía en redes sociales”, aseguró.

Agricultura e inversión marcan agenda del mandatario

Impulsar la producción agrícola, atraer inversión y honrar el legado de la Revolución de 1944, marcarán la agenda del mandatario Bernardo Arévalo esta semana, de acuerdo con lo informado por el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.



Con ello, el Gobierno ratifica su compromiso con el desarrollo y la historia de Guatemala, expresó Palomo, quien anunció que mañana, el jefe de Estado y el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Maynor Estrada, reactivarán proyectos de riego en Río Hondo, Zacapa, como parte del apoyo al sector campesino.

Ese mismo día, el dignatario participará en el inicio de operaciones en Guatemala de la empresa Nextyl. La compañía es una de las fabricantes de telas elásticas más grandes del mundo. La inversión inicial de la empresa en infraestructura es de 20 millones de euros y estará ubicada en Fraijanes.



Asimismo, el gobernante participará en varias actividades alusivas al Día de la Revolución, que se conmemora cada 20 de octubre.