Igualdad y no discriminación

Dr. Jorge Antonio Ortega G.

[email protected]

El canciller Serguéi Lavrov aseveró en conferencia de prensa en su visita a Turquía, que no habrá paz hasta que se funde un “nuevo orden mundial”; también amenazó con romper el acuerdo de cereales, que permite la salida de materias primas a través del mar Negro para alimentar a millones de personas.

Los indicadores marcan una posición política de no negociar por el momento con Ucrania, lo cual solo será posible si se establece un nuevo posicionamiento de los núcleos de poder mundial libre de la dominación y políticas de los Estados Unidos de América, afirmo el canciller ruso el viernes recién pasado en Ankara, Turquía.

Además, expuso que las negociaciones solo pueden tener lugar si se toman en cuenta los intereses rusos”, punto medular de la posibilidad del acercamiento hacia conversaciones de paz. Una justificación de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, es que Moscú ve que la Alianza Atlántica (OTAN) como a Estados Unidos usaban al Estado ucraniano en su contra.

Por lo anterior, antes de efectuar la Operación Militar Especial, Rusia había pedido garantías de seguridad, incluido un repliegue de las tropas de OTAN en Europa oriental. Por lo anterior, la vocería del Kremlin afirma que occidente libra una guerra a través de terceros en Ucrania al enviar ayuda económica y militar; debido a lo anterior no existe la posibilidad de negociar, reiteró el canciller ruso. De esa forma se descarta así una posible mediación de China continental y un llamado a una tregua de su aliado, el líder de Bielorrusia Alexander Lukashenko.

La guerra obedece a la incapacidad política de resolver la problemática de las sociedades.

Salió a relucir en dicha conferencia de prensa el acuerdo firmado en julio con la mediación de Turquía y la Organización de Naciones Unidas a través del director general del Programa de Alimentación Mundial, el cual se encuentra vigente pero que Rusia pretende suspender debido a que Moscú considera que el pacto debe permitirle exportar sus fertilizantes y sus propios alimentos, lo cual no se cumple debido a los bloqueos económicos hacia su economía. No hay ningún avance en el levantamiento de las restricciones a las exportaciones de fertilizantes y cereales rusos, entonces: ¿Será necesario este acuerdo? Si no se está cumpliendo para una de las partes.

“Habrá negociaciones si se tienen en cuenta nuestros justos intereses”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores ruso y añadió que Rusia está a favor de un nuevo orden mundial, según los principios de la ONU y no dominado únicamente por Estados Unidos.

Según la percepción de Lavrov, Occidente y EE. UU. impiden que Ucrania se siente a la mesa de negociaciones, con el fin de derrotar a Rusia en el campo de batalla ya que “después de Rusia, el nuevo objetivo será China”.

Las conversaciones entre el canciller ruso y turco giraron en torno a la guerra en Ucrania y la prolongación del acuerdo de cereales, el cual solo fue prolongado en marzo por 60 días, lo cual es una medida de presión para lograr las concesiones necesarias para exportar los fertilizantes y cereales rusos. El ministro turco subrayó la importancia del acuerdo para resguardar la seguridad alimenticia mundial, pero recalcó que la parte rusa del acuerdo no se ha cumplido.

“Estamos hartos de apelar a las conciencias de occidente. Si no mejora esta situación, consideráremos seriamente la necesidad de la vigencia de dicho acuerdo”. Con lo anterior concluyó su participación el canciller ruso.

Ante esta postura, se aleja aún más la posibilidad de construir un proceso seguro hacia la paz a través de negociaciones. Las propuestas de un alto al fuego se diluyen en un horizonte incierto sin probabilidades de detener el conflicto, la devastación y la muerte de seres humanos.

No hay duda de que la guerra obedece a la incapacidad política de resolver la problemática de las sociedades.