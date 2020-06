I Know This Much Is True: un rudo retrato familiar

Afuera del mundillo de los superhéroes y del Marvel Cinematic Universe, Mark Ruffalo tiene un respetable corpus de dramas y comedias románticas. Fue brillante en A Normal Heart, Spotlight y Zodiac; y, si revisamos detenidamente, encontraremos que algunos de sus trabajos fueron retratados por nuestra retina, que sin saberlo, enmarcó sus primeros destellos como gran actor dramático.

Las grandes tragedias de la vida pueden provocar las catarsis más profunda, como es el caso de la recién finalizada miniserie de HBO I Know This Much Is True, que plasma esta fórmula a la perfección. El camino de realización que su protagonista debe atravesar incluye relaciones disfuncionales, la burocracia del sistema de salud y, la más impredecible de todas: la vida misma, que se cruza como un inclemente tren sin frenos.

I Know This Much Is True, o La Innegable Verdad, como fue bautizada en español cristiano, retrata el crecimiento de los gemelos Bridsey, Dominick y Thomas, en un pueblo perdido de EE. UU. Dominick experimenta las vivencias de un niño normal, así como su adolescencia, e intenta que Thomas, quien está en las primeras etapas de la esquizofrenia, pueda superar sus miedos y probar lo que su hermano disfruta. Con el correr del tiempo, Thomas es internado en un sanatorio y después es trasladado a otro hospital injustamente. Pronto, Dominick tendrá que adoptar la figura paternal para cuidarlo, pero primero tendrá que enfrentar a la burocracia más recalcitrante.

Mientras esto sucede, Dominick intenta descifrar quién es su padre. Su mamá (Melissa Leo) tiene un manuscrito en italiano del papá de Dominick, quien es un italiano que se traslada a EE. UU. y hace su vida con dos mujeres. La madre fallece a causa del cáncer, y Dominick intenta traducirlo para encontrar alguna pista del origen de sus antepasados o su padre, para darle una respuesta a la vida tan complicada que enfrenta, un consejo, algo.

La serie posee diálogos por momentos engorrosos y por otros desesperantes, ya que no hay una solución inmediata a alguna situación; o algún truco de magia para que todo tenga un lapso de normalidad. Está ambientada en la década de 1950, pero también viajamos al pasado para conocer la infancia de los gemelos. Lentamente, nos explica con una sutil tensión, o una sesión de terapia shock, las respuestas a estas difíciles preguntas existenciales.

I Know This Much Is True, compuesta de seis capítulos y producida por HBO, es difícil de ver y de transitar, porque en sus escenas de colores deprimentes los cielos ponen las lágrimas más amargas. En las escenas de espacios claustrofóbicos en hospitales mentales, donde la vida del enfermo no le pertenece más, nosotros pensamos que toda condición mental tiene cura definitiva.

La serie está basada en el libro de Wally Lamb y está dirigida por Derek Cianfrance, quien tiene entre sus haberes el espeso romance Blue Valentine. Cianfrance fue perfecto para mostrar un drama de intensas y desesperadas actuaciones, que son tan tensas que por momentos dan ganas de cambiar de canal. Creo que es el mejor cumplido que puedo darle a esta serie de grandes quilates.