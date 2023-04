Homicidios bajan 14.80 por ciento en primer trimestre

El cierre de la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2022 ascendió a US $1352.4 millones, lo que representó US $82.4 millones más que en 2021, destacó el Ministerio de Economía (Mineco), y confirmó que las cifras demuestran el efecto positivo de la estrategia Guatemala No Se Detiene en posicionar a este territorio entre los mercados más competitivos en el ámbito mundial.

A decir del titular del Mineco, los sectores potenciales que han aportado estas cifras son el farmacéutico, manufactura ligera, Contact Center & BPO, energía y construcción, además de la banca, comercio y textil.

En ese sentido, el gerente económico del Banco de Guatemala (Banguat), Johny Gramajo, explicó que, a partir de 2020, la tendencia en el tema ha ido en aumento, y mencionó que se anticipa una continuidad al alza, conforme los análisis efectuados por los departamentos técnicos de la citada institución, con valores de alrededor de US $250 millones, para hacer un total de US $1600 millones al finalizar 2023.

Por su parte, el investigador asociado del Área Económica de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Fernando Spross, señaló que lo indicado por el Mineco y el Banguat es una buena noticia, que abona a la estabilidad macroeconómica de la nación.

Este es el segundo año que la IED muestra un incremento importante, lo que refleja las oportunidades que el territorio nacional ofrece y la confianza de las empresas extranjeras en el país, al instalarse en nuestro territorio.