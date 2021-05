Homenaje a nuestras madres

Por: Silvia Alejandra Hernández

Este mes, y principalmente esta fecha, nos da siempre recuerdos especiales, no importa si aún está con nosotros o si ya nos ha dejado su presencia, en la mayoría de los casos sigue viva en nuestros corazones y nos acompaña en nuestros pensamientos, día a día. Es tan difícil encontrar un amor tan fuerte, profundo e incondicional, como el de una madre hacia sus hijos. No es necesario el insistir en todo lo que ellas hacen por nosotros, este mes es de ellas, como señal de tributo por ese sentimiento tan bello y que las palabras quedan cortas para describir.

Ser madre sigue siendo algo de un valor que va más allá de cualquier dote. Las madres tenemos el futuro no solo de nuestras familias sino de países enteros y de la sociedad misma, somos madres gracias a nuestras mamás con virtudes y defectos, pero se lo debemos todo. Madre solo hay una, y ellas siempre han estado ahí, el momento y lugar necesario para nosotros. No juzgan ni etiquetan; siempre están alentándonos en cada uno de nuestros proyectos de vida, enseñando los límites y maximizando talentos, confiando en nosotros.

La maternidad tiende a cambiarnos para mejor, a reflexionar sobre el tiempo, el espacio y el sentir de la vida, a establecer prioridades y saber qué es lo que realmente es importante. Hacer frente a los problemas. Ser mamá nos hace fuertes, valientes y mucho más constantes; nos demuestra que es necesario ser flexible, polivalente y simplificar nuestras prioridades y necesidades, a querer evolucionar en una mejor versión de nosotras mismas.

Ya hace muchos años que tengo la bendición de ser madre, el mejor oficio del mundo, el oficio donde, se obtiene primero el título y luego se cursa la carrera; una profesión con muchas dificultades e inseguridades donde se aprende a diario buscando mejorar constantemente. Siendo mamá se aprende a base de paciencia con un toque de sentido común.

Para fortuna de nosotras, llegamos a entender que para la educación de nuestros niños no existe una fórmula exacta que los lleve al éxito. El éxito de la maternidad feliz es saber que no es necesario tenerlo todo controlado, aceptar, corregir errores, siempre y que el sentirse culpable no es precisamente lo mejor.

Ojalá que antes de ser mamá alguien nos explicara que existían mil formas de entender la maternidad, y que todas eran adecuadas. Que nuestros hijos no necesitan tener una madre perfecta, solo alguien que les acepte y les acompañe sin condición. Que los quiera con avaricia y les conceda el tiempo que necesitan para aprender. Ojalá nos hubiesen aclarado que las mamás tenemos derecho a la queja, a sentirnos agotadas, a explotar, a querer desconectar. A sentirnos vulnerables, a añorar por ratos la soledad. A querer cultivar nuestra carrera profesional, y a no permitir que la M de madre aplaste a la M de mujer.