Historias de emprendimientos, plasmadas en un libro

El ministro de Economía, Antonio Malouf, informó que en noviembre se llevará a cabo el Invest in Guatemala, un encuentro con los presidentes de compañías de Estados Unidos y otras naciones, para el fomento de la atracción de inversión extranjera directa (IED).

Malouf refirió que, durante una gira de trabajo en Estados Unidos y México, del 26 al 29 de julio, invitó a los CEO de grandes firmas para que participen en la cita y consideren invertir en el país. Durante el periplo, el ministro y la viceministra de Integración y Comercio Exterior, Edith Flores, sostuvieron reuniones con organizaciones y empresas, como el Departamento de Tratados Comerciales de EE. UU., The Council of The Americas y el Banco Interamericano de Desarrollo.

710

millones de dólares

se han captado

por IED en 2021

En la reunión con The Council of The Americas se presentó a 15 empresas estadounidenses las ventajas competitivas de Guatemala, principalmente en nearshoring.

A julio, Guatemala ha captado US $710 millones en IED, con lo cual se acerca a la meta del año, de US $1200 millones, se indicó.