Historia, migración, amor y análisis revisten sus páginas

Desde hace un cuarto de siglo, Francisco Pérez de Antón está inmerso en la literatura.

La pluma de Francisco Pérez de Antón ha llevado al lector a historias en sus novelas, obras de ensayo, narrativa breve, de economía, la historia, el lenguaje o el humor, y días atrás fue homenajeado en la Feria Internacional del Libro (Filgua). Después de la presentación de su libro El arte de burlar a la muerte, en la Sala Miguel Ángel Asturias, con un público numeroso y una fila que esperaba su turno para que le firmara sus ejemplares, nos dedicó unos minutos para cuestionarle sobre algunos temas.

"Guatemala reconoce los millones de dólares que se reciben de los inmigrantes, pero no el mérito ni el valor histórico de las mujeres y hombres que salieron en busca de un futuro mejor" .



¿Qué ha representado para usted este homenaje?



Ante todo, gratitud, y me siento muy feliz. Y, como dicen en los pueblos, yo no estaba preparado para esto, pero me alegré muchísimo de que la Gremial de Editores de Guatemala me haya distinguido con este halago.



¿Cómo ha sido este recorrido literario en su vida?



Bueno, escribir como autor desde hace 25 años, son 26 libros, antes de eso estudié sobre economía, política y más. De manera que la trayectoria literaria pura ha sido en el último cuarto de siglo.

¿Cuál es el libro que considera ha dejado su esencia?

Debo fiarme de lo que dicen los lectores y me indican que uno de los libros que más les gustan es el Sueño de los justos en la Revolución Liberal de 1871, con la participación de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Hay otros, por ejemplo, Chapinismos del Quijote que les encanta también, que después de 25 años todavía se reedita.



¿Qué ha significado la migración en su vida?



En esta obra que presenté hay varios relatos que tratan acerca de la migración. Yo también pertenezco a ese mundo, aunque por otras razones, vine de España a Guatemala para casarme con una patoja, que ha sido mi esposa durante muchos años. Sin embargo, es una desgarradura grande que el 50 por ciento de la población vive en el extranjero y que cuando regresa después de 10, 15 o 20 años, ya no reconoce tanto a su país, a pesar de que lo sigue amando, es un drama que involucra al desarrollo. Al mismo tiempo, esta nación reconoce los 20 mil millones de dólares que recibimos todos los años de los inmigrantes, pero no el mérito, ni el valor histórico que tienen esas mujeres y hombres que han salido en busca de un futuro mejor. Yo los comprendo y admiro mucho.



Polifacético escritor



Pérez de Antón nació en 1940, en Soto de Caso, Asturias, España. Es ingeniero, economista, empresario, periodista y catedrático. Es miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua y de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, en donde reside desde 1963. Fue fundador y editor del semanario Crónica y colaborador de diarios y revistas de América Latina. Su obra fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, en 2011.