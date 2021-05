Hermanos Roulet triunfan en El Salvador

Selecciones del área se juegan dos boletos para el Mundial de futbol playa.

La Selección Nacional de futbol playa arrancó con victoria su participación en el Campeonato Premundial de la Concacaf, que otorgará dos boletos para el Mundial de Rusia, que se desarrollará este año.

La bicolor debió resolver el juego en lanzamientos desde el punto penal, luego de empatar a 3 goles frente a su similar de Bahamas, al final de los 3 tiempos reglamentarios y del tiempo extra.

La azul y blanco se adelantó en el marcador por medio de Juan Flores, en el primer período, y ya en el segundo aumentó la diferencia por medio de Wilson González. Los caribeños respondieron y encontraron el descuento, pero ya en el tercer período la bicolor volvió a tomar ventaja de dos goles cuando Miguel González puso su cuota goleadora.

No obstante los isleños no se dieron por vencidos, y después de marcar el descuento encontraron el valor para llegar al empate, a falta de 40 segundos del final, escapándosele así al cuadro nacional la posibilidad de ganar 3 puntos. No fue posible conseguir el tanto de la diferencia en el tiempo extra y todo debió resolverse en la última instancia, pero que solo otorga un punto al vencedor.

Los nacionales acertaron sus tres disparos, mientras que los caribeños solamente uno y el punto quedó en poder del conjunto nacional. En el otro encuentro del Grupo B, El Salvador vapuleó 15-1 a República Dominicana.

Chapines y cuscatlecos se enfrentarán hoy a partir de las 13:00, en el complejo de la Federación Costarricense de Fútbol.