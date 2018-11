Hamilton triunfa en Interlagos

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quíntuple campeón del mundo, ganó ayer el Gran Premio de Brasil, la penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Interlagos de Sao Paulo, donde su escudería se aseguró matemáticamente su quinto Mundial de

constructores seguido.

Hamilton -quien ya se había anotado el cetro hace 2 domingos, en Ciudad de México- logró su victoria 72 en F1 al ganar por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), una vistosa carrera en la cual Mercedes se aseguró de nuevo el Mundial de constructores, al aventajar en 67 insuperables puntos (620 frente a 553) a Ferrari.

Travesía “increíble”

“Sinceramente, estos chicos han trabajado muy duro, ha sido un viaje increíble y es por eso por lo que trabajamos todo el año. Intentamos sacar lo mejor, trabajamos con unidad, es un honor conducir para ellos”, afirmó Lewis. Al ser preguntado sobre el toque entre el francés Ocon (Force India) y Verstappen, Hamilton afirmó que “le dan igual los demás”. “Vi cómo sucedió, no me ha sorprendido, pero no estaban compitiendo por la misma posición. Ha podido seguir, no ha habido daños, Max es un hombre que va a por todas. Estoy tan orgulloso que me da igual los demás”, señaló.