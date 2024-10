Halloween por el mundo

Gerson Misael Itzol Chicop tiene 19 años y es el encargado del Grupo Cultura Santiaguera, que el próximo 1 de noviembre expondrá un barrilete de 17 metros de alto en el Festival de Barriletes Gigantes de Santiago Sacatepéquez. La agrupación incluye a jóvenes de 13 a 30 años, y al consultarle su motivación para realizar el proyecto explicó que “no es solo levantar el nombre de Santiago (Sacatepéquez), sino dejarles la herencia a los niños que vienen creciendo, como nuestros abuelos nos la dejaron a nosotros.

Si no se les enseña cómo se hacen, se va a perder la tradición, ya que aquí es cuna de barriletes”. Es la primera vez que Itzol trabaja con un grupo propio, ya que los cuatro años previos perteneció a otra agrupación, en la que se inició a los 15 años.

El diseño de un barrilete es resguardado con recelo; sin embargo, Itzol nos comentó qué lo motivó: “Como es primer año que hacemos uno, yo fui el que pensó en todo, lo queme inspiró, por así decirlo, es que un compañero ya no está con vida, era un buen amigo, reconocido y respetado por todos los grupos, pero de la nada le arrebataron la existencia. Hay un tema que nuestro barrilete representa, el cual es que nadie sabe qué va a pasar mañana, solo Dios sabe si vamos a despertar mañana o ya no; entonces. esa es la temática”.

Describió que su planificación se inició en febrero, pensando en qué dibujos podrían representar su lema. “Todo eso me llevó aproximadamente de tres a cuatro meses, pensar en todo el diseño y cómo iba a graficar a lo que me quiero referir con el tema del compañero que ya no está en vida”.

Al consultarle su sentir por realizar este proyecto, anadió que “se siente uno orgulloso de lo que pasa el 1 de noviembre, de como las personas empiezan a decir ‘felicidades’, uno se siente inspirado por decirlo así. Los que hacemos barriletes sentimos algo por dentro, hasta dan ganas de llorar, y este año creo que lo voy a sentir otra vez porque es mi primer año que lo hago con mi propio grupo y de 17 metros de una vez; hay algunos que inician y solo hacen de 12 a 13 metros, y pues han tratado de bajarme la autoestima ‘no se va a parar tu barrilete’, pero en realidad, como dicen, siempre hay que tener la mente positiva y la fe en Dios porque si pensás en cosas negativas, no te va a salir nada”, finalizó el barriletero.

Acerca del Festival

El pasado lunes, la Asociación Civil Santiaguense para el Desarrollo Cultural (Asosdec) visitó las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), en la zona 4 de la capital, para invitar a todas las personas a llegar al festival que cumplirá 125 años.

Asitieron la nueva reina del Festival de Santiago Sacatepéquez, Susy Emily Socorec, Bartolo Chiroy, presidente de Asosdec, y personal del ayuntamiento del municipio. Explicaron que el acto protocolario dará inicio a las 10:00 para que luego los barrileteros hagan su exposición de los diferentes diseños de barriletes de hasta 20 metros de alto. Los acompañará una marimba orquesta y contarán con seguridad de la PNC, informaron.

Este año el Ministerio de Cultura y Deportes solicitó a la Unesco que la técnica de elaboración de los barriletes gigantes de Santiago y Sumpango Sacatepéquez sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.