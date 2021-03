Hallan indicio de que los humanos vivían en América del Sur hace 24 mil años

Un equipo internacional encontró en Vale da Pedra Furada, Brasil, una herramienta de piedra de 24 mil años de antigüedad que desmiente la extendida aceptación de que los primeros pobladores llegaron a América del Sur no antes de hace 15 mil años.



El hallazgo, que confirma ocupaciones humanas durante el pleistoceno en esta región de América del Sur, se publicó en la revista PLOS ONE.



El objeto hallado tiene una antigüedad de entre 27 mil 600 y 24 mil años, y su función aún no ha sido aclarada por los investigadores, que excavaron el sitio pleistocénico de Vale da Pedra Furada, donde encontraron evidencias arqueológicas de ocupaciones humanas entre 40 mil y 5 mil años antes del presente.



En esta excavación, los arqueólogos hallaron 2.200 artefactos líticos, cuyo análisis por carbono 14 así como el análisis por OSL (Optically Stimulated Luminescence) de los sedimentos alrededor de ellos revelaron que la capa en la que se encuentra la herramienta tiene entre 27 mil 600 y 24 mil años.



Barcelona, España. EFE.