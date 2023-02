Ha*Ash enamoró al público guatemalteco

Cortesía de su página oficial

El cantautor dominicano-estadounidense Romeo Santos se presentará el próximo 14 de abril en Cardales de Cayalá con su gira Fórmula Vol.3, que comparte el nombre de su álbum lanzado el año pasado.

La promotora de entretenimiento Icon Guatemala, anunció recientemente, el cambio de escenario para el concierto, que se tenía previsto en el antiguo Estadio del Ejército.

El disco Fórmula Vol.3 cuenta con participaciones de intérpretes de la música como Rosalía, Justin Timberlake, Christian Nodal, entre otros y, además, ha recibido elogios de Rolling Stone, The New York Times y The Fader. Perú, Ecuador, Chile, Argentina y España serán algunos de los países a los que también llegará la mencionada gira