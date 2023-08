Guns N’ Roses lanzan nuevo sencillo 

La cantante y compositora colombiana Valary se encuentra de visita en el país para presentar su nuevo sencillo Valchata, el cual es una composición musical que mezcla ritmos como la bachata y el funk, y lo lanzará en vivo durante la ceremonia de los Premios Estela 2023.

El tema narra la vida de una historia de amor y desamor y forma parte del próximo álbum, que verá la luz en abril del 2024, según indicó la artista.

En exclusiva, la joven promesa de la industria dio una entrevista en donde resaltó lo admirada que está sobre la belleza del territorio nacional.

“Es un lugar hermosísimo, estoy por primera vez en Guatemala; ya fui a La Antigua, que ha sido fascinante; estoy agradecida porque aquí escuchan mi música y el resultado de eso son dos nominaciones a los Estela, por lo que me encuentro muy emocionada porque al final es el fruto a una labor tan espectacular”, detalló la originaria de Bogotá.

Además, en su estadía expresó que ella, a su vez, es la creadora de sus melodías: “Me encanta componer siempre toda mi música, en donde hablo de mis experiencias; a partir del primer tema, hasta la fecha, se ve el crecimiento, también, de mi vida personal”, resaltó.

Asimismo, habló sobre sus comienzos en esta profesión y contó que “desde chiquita cantaba, no tengo ningún recuerdo de algún día en el que no lo hiciera. A los 11 años tuve la oportunidad de estudiar en una escuela especializada, en donde aprendí muchas cosas que me formaron. En 2020 lancé mi primera canción, ahora son 8 y tengo 2 nominaciones aquí, lo cual ha sido fabuloso”.

Valary se acutará el próximo domingo durante la entrega de los Premios Estela, evento en la que ha sido nominada en la categoría de Mejor Voz Femenina por La Conexión Versión Pop, incluida en su primer EP El Inicio, y a Mejor Artista Pop Femenino con Hasta La Luna.