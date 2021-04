Guatemaltecos se instalan en cuartos de final del Panamericano del Bicentenario de Bádminton

San Juan, EFE.- Puerto Rico retiró este viernes su candidatura a organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2022 porque no tiene la seguridad de completar el presupuesto de 70.5 millones de dólares (Q542.85 millones) para acoger la competición.



El anuncio lo hicieron en rueda de prensa la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, respaldada por el secretario designado del Departamento de Recreación y Deportes, Ray Quiñones, y el secretario general de la Fundación 2010, Jorge Sosa.



“Estoy tranquila de que hicimos lo correcto. Nunca vamos a parar de soñar. Siempre visualizamos el proyecto como una inversión económica. Hicimos todo lo posible y lo imposible para que el proyecto se llevará a cabo”, dijo Rosario.



La decisión se tomó en reunión con el Comité Ejecutivo del COPUR en tempranas horas de la mañana ante la fecha límite que dio la Comisión de Futuras Sedes de Centro Caribe Sports de completar algunos requisitos para mantener vigente la candidatura de la sede para organizar la justa regional.



Algunos de estos requisitos son la garantía del presupuesto para realizar los JCC, aseguramiento del visado para todas las delegaciones participantes (en particular la de Cuba), definición de protocolos de la Covid-19, detalle de los cruceros que alojarán a los atletas, monto a pagar por los Comités Olímpicos Nacionales por concepto de la participación de sus delegaciones y la posibilidad de adecuar instalaciones para el deporte de ráquetbol.



El Copur reflexionó ante la incertidumbre de la posibilidad de uso de fondos federales y el tiempo para poder completar el presupuesto estimado de los 70.5 millones de dólares para uso de logística.



La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico había aprobado 50 millones de dólares (Q385 millones) que estaban sujetos a fondos federales, evitando el gasto desde el fondo general de presupuesto del Gobierno y ser administrado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.



“Triste de que no podemos llevar nuestro proyecto”, agregó Rosario sobre lo que sería la cuarta ocasión que Puerto Rico fuera sede de los JCC y que la ciudad de Mayagüez, al oeste de la isla, organizara este evento por segunda vez, después de 2010.



Rosario, a su vez, agradeció al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y su gabinete “por trabajar mano a mano con nosotros”, así como a la JSF “por creer en el proyecto y validarlo”.



Rosario también agradeció “a nuestro pueblo que estaba entusiasmado con los Juegos”, y a las federaciones nacionales y los atletas que estaban contentos”.



“Para ellos seguiremos trabajando para que el deporte siga adelante”, enfatizó Rosario.



Quiñones, por su parte, agradeció el apoyo del gobernador Pierluisi y del resto de su gabinete.



“Desde que comencé como secretario hemos estado a disposición de dar lo mejor por el deporte. Lamentablemente damos esta noticia. En conjunto con el Copur seguiremos trabajando por el deporte”, señaló.



Puerto Rico estuvo en competencia con San Salvador, que ha sido anfitriona de esta competencia en 1935 y en 2002.