Guatemaltecos disfrutan de actividades navideñas

Durante muchos años he dedicado el mes navideño y los primeros meses del siguiente a la misión de realizar un maratón con los mejores filmes, y así llegar sin pendientes para la noche de los premios Oscar.

Conocer todos estos títulos nunca fue una tarea fácil, ya que algunos nunca aterrizaron en las salas de cine nacionales y otros se convirtieron en valiosos productos casi de contrabando fino.

Este año, con la más que agradable tarea de ser votante de los Globos de Oro, tuve acceso a casi todos los filmes que estarán buscando un espacio en los selectos grupos de nominados durante la temporada de premios.

Así que, respetado lector, te invito a que conozcas mi listado de lo más destacado del 2023, en esta ocasión, en cine.

Las joyas: es indiscutible que Oppenheimer y Flowers of the Killer Moon muestran a dos de mis cineastas favoritos (Christopher Nolan y Martin Scorsese) en grandes momentos de sus carreras. Dos filmes tan bien hechos que se han convertido en una obligación de ver para todo cinéfilo.

La otra gran joya: siempre hay un filme de bajo presupuesto que se cuela en los listados de nominados y se codea con producciones que costaron diez veces más de su presupuesto. En 2023, el representante de este caso es Past Lives, la ópera prima de Celine Song. Esta película, hablada en inglés y coreano, es una hermosa estampa de nostalgia, propósitos y amor. Se convierte en otro título obligatorio de revisar para cualquier amante del cine.

El personaje: Jean (Rosy McEwen), personaje principal de Blue Jean, representa las dificultades de ser una persona “diferente” en tiempos y lugares en los cuales la familia, la sociedad y el Estado lo prohíben. El azul del título no se refiere solamente a los hermosos ojos tristes de Jean, también a la pintura de las paredes de su barrio, a las luces del único lugar donde puede relajarse y a sus ánimos y motivaciones al tener restringido mostrarse tal cual.

De la verde y con pepitas: El excelentísimo cineasta griego Yorgos Lanthimos, quien ya nos deleitó con las preciosas rarezas The Lobster, Canino y The Killing of a Sacred Deer, nos presenta Poor Things. Aquí encontramos un poco de todas sus obras. No es apta para personas sensibles. Nos enseña cuán terribles podemos ser los hombres sobre las mujeres, inclusive quienes creemos que lo hacemos todo bien.

Te odiaron, yo te amé: Old Dads, dirigida y protagonizada por uno de mis comediantes favoritos, Bill Burr, fue machacada por la crítica global. Ahora, en mi caso, me la pasé genial viéndola. Muchos le achacan que el guion parece más una serie de chistes de Burr, pero eso para mí es una virtud, ya que lo considero uno de los grandes de la comedia actual.

Y aprovecho a recomendarles que cuando vean los siguientes títulos en cartelera de salas de cine o de servicios de streaming, no duden en comprar su boleto o a darle play al control remoto: Dream Scenario, con Nicolas Cage; El Conde, de Pablo Larraín; Master Gardener, de Paul Schrader (quien por muchos años fue el guionista de Scorsese); Shortcomings, que recupera los aires indies de los noventa; y The Holdovers, de Alexander Payne.

Gracias por tu lectura este año a Rewind Me y acompañarme en estas locuras que comparto, de cinéfilo a cinéfilo. Te deseo un fin de año de paz en estos tiempos, nuevamente, turbulentos; y que el buen cine esté de tu lado. ¡Nos vemos en 2024!