Guatemalteco participará en Simposio Mundial de Música Coral

Fotos: EFE

La artista canadiense, nacida en Charlemagne (Quebec), el 30 de marzo de 1968, está considerada como una de las grandes estrellas de la música. Temas como All by myself, Because you loved me, The power of love o I surrended son prueba de su inconfundible estilo, aunque muchos solo la identifiquen por poner voz a Titanic, cuando se llevó un Oscar a mejor canción original.

Los looks de la intérprete son de los más esperados cuando acude a desfiles y semanas de la moda como el de Nueva York, en 2019.

Dion, además de una vida intensa en la que no han faltado momentos inolvidables, algunos tristes, especialmente por la enfermedad (un cáncer de garganta) y la muerte de su marido y mánager, René Angélil.

Mánager y marido

Céline Dion y René Angélil, que se hicieron pareja cuando ella contaba 20 años y él 46, formaron un matrimonio muy unido desde su boda en 1994, hasta la muerte de él, en 2016, y tuvieron tres hijos. Dion se casó con un llamativo traje de 90 metros de seda italiana, encaje francés y una corona con 2 mil cristales Swarovski, demostrando su personal gusto por la moda que, a lo largo de los años, le hizo recibir críticas. Pero esos comentarios después se han transformado en alabanzas, especialmente tras seguir los consejos de la estilista Law Roach. De hecho, los looks de Céline Dion son de los más esperados cuando acude a desfiles y semanas de la moda como la de París. Si en el pasado fue tachada de cursi, ahora es cool.

La cantante y su marido, Rene Angélil, fallecido en 2016.

El éxito mundial le estaba rondando por aquellos años y llegaría con la película rodada por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. La canción My heart will go on, para algunos más conocida simplemente como el título del filme, Titanic, la convirtió en una estrella, además de en millonaria.

Dion, que ha publicado 27 álbumes de estudio en su carrera, vio cómo ese tema, con más de 30 millones de copias, fue el más vendido de 1998 y está en la lista de los más comprados a lo largo de la historia musical. En los últimos tiempos, problemas de salud han frenado su carrera. En 2014 hizo un parón ante la enfermedad de su marido, después han sido varios males los que le han aquejado a ella misma, desde una operación de oído en 2018 a los “espasmos musculares” de 2021, provocados por el “síndrome de persona rígida”, una enfermedad rara que le lleva a cancelar sus conciertos o sus habituales

espectáculos en Las Vegas.

Céline Dion, durante un concierto en Arnhem (Países Bajos) el 23 de junio de 2017. La artista ha publicado

27 álbumes de estudio en su carrera.

“Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos”, señaló Dion en un video en 2022, para añadir emocionada: “Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo, es cantar”.