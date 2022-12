Guatemalteco Francisco Arredondo vuelve al desierto para enfrentar el Rally Dakar 2023

Dalia Guadalupe Soberanis Marenco es una patinadora de velocidad sobre ruedas y sobre hielo, quien a sus 26 años acumula dos décadas de experiencia en esta disciplina.

Su constancia y trabajo serio desde que tenía 10 años pronto la llevaron a cosechar éxitos en el ámbito internacional. En 2013 logró tres preseas doradas en los Juegos Centroamericanos de San José, y en 2017 se clasificó por primera vez para los Juegos Mundiales.

Fue la primera guatemalteca que se colgó una medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla 2018.

Posteriormente, firmó con un equipo en Alemania y ganó la primera medalla mundial para Guatemala en esta disciplina, además de la plata panamericana en Lima 2019.

Una lesión la mantuvo alejada de la actividad deportiva, pero logró recuperarse y a su regreso ganó la primera medalla para el país en su competencia en los Juegos Bolivarianos, en Valledupar 2022. También alcanzó participar en el Campeonato Mundial, pero solo acarició la presea de bronce.

“Fue un año muy difícil, porque, si veo hacia atrás, el comienzo no fue el mejor porque venía de una lesión en el Mundial del año pasado y apenas empezaba con los entrenamientos y poco a poco me recuperé hasta lograr la plaza para los Juegos Bolivarianos y gané la primera medalla de oro para Guatemala en estas justas”, comentó Soberanis.

El logro alcanzado le permitió recuperar la confianza y pronto se vio preparada para buscar nuevos objetivos.

“Sabía que llegaba en buen nivel al Mundial, pero el infortunio fue que luego de haberme clasificado segunda en los 200 metros, me tocó un lado de la pista que estaba dañado y terminé de octava y no me gusta dar excusas, pero a todos los que corrimos de ese lado nos fue mal”, señaló la atleta.

Sesión fotográfica durante la entrevista realizada a la patinodara Dalia Soberanis

Dalia no se dio por vencida y en la prueba de ruta terminó en el cuarto lugar, muy cerca de la

medalla de bronce.

“Para 2023 se vienen competencias importantes; están los Juegos Centroamericanos y del Caribe; después, el Mundial, y cerramos el año con los Juegos Panamericanos, y debo organizarme bien para priorizar las competencias”, expuso la patinadora.

Soberanis mantiene vivo el sueño olímpico, pero está consciente de que no será sencillo, pues su disciplina no entra en el programa de los Juegos de Verano y debe llevar una preparación diferente para alcanzar el objetivo en las justas invernales que tendrán lugar en Milán 2026.

“Debo llevar con calma mi preparación, enfocarme primero en mi trabajo de ruedas y más adelante dedicarme de lleno a la práctica sobre hielo, que solo se puede entrenar seis meses al año”, concluyó.

Dalia deseó que pronto se mejoren las instalaciones, principalmente en el interior del país, donde, expresó, existe mucho talento por desarrollar.

Ficha técnica

Nombre: Dalia Guadalupe Soberanis Marenco

Nacimiento: 30-10-1996

Lugar: Guatemala, Guatemala

Edad: 26 años

Disciplina: patinaje de velocidad