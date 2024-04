Guatemala y Colombia refuerzan lucha contra el crimen

Rodrigo Pérez y Luis Carrillo

Redacción

Una averiguación exhaustiva para deducir responsabilidades penales contra la exministra de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), María Amelia Flores, y contra cualquier otro exfuncionario que resulte responsable por la adquisición anómala de las vacunas Sputnik V para tratar el Covid-19 pidieron ayer al Ministerio Público (MP) autoridades, luego de presentar una denuncia en la Dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ).



“Exigimos al MP que cumpla con su mandato e investigue seriamente. Por la memoria de quienes murieron durante la pandemia, los responsables de la compra anómala de las vacunas deben tener consecuencias”, expresó Santiago Palomo, comisionado Nacional contra la Corrupción, en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura. En los mismos términos se pronunció Julio Saavedra, procurador General de la Nación, quien, junto con el titular del MSPAS, Oscar Cordón, interpuso la demanda.



Para la compra del biológico, que se hizo a través de una empresa intermediaria, entre otras irregularidades, se desembolsó de manera anticipada 614 millones 500 mil quetzales para 8.3 millones de dosis del componente 1 y 2 que no estaban certificadas por organismos internacionales.

De estas, se suministraron a los guatemaltecos poco más de 3 millones y se vencieron casi 5 millones de unidades.

“En momentos difíciles y amargos, los corruptos vieron la oportunidad de beneficiarse impunemente, a costa de la salud de la población y de vidas humanas.” Bernardo Arévalo Presidente de la República

Negocio sin dolor



Palomo remarcó que el hecho de corrupción se fraguó y concretó en un contexto en el que miles de personas morían de coronavirus y personal de salud trabajaba incansablemente en condiciones deplorables para cubrir la emergencia.



“En momentos difíciles y amargos, en donde toda la sociedad estaba bajo asedio de una terrible enfermedad que no conocía y comprendía, los corruptos vieron la oportunidad de beneficiarse impunemente, a costa de la salud de la población y de vidas humanas”, indicó el presidente Bernardo

Arévalo.



Litigio y solicitudes



La acción legal se presentó contra la exministra Flores porque la cartera a su cargo es la que hizo la negociación y porque es ella la que aparece en el contrato rubricado con LLC Human Vaccine, una sociedad mercantil de responsabilidad limitada que no es la fabricante.



“Se ha solicitado a la Cancillería todo el expediente relacionado con las comunicaciones con el Gobierno de Rusia y, a través de ellos, se ha pedido cualquier información que la Embajada de los Estados Unidos pudiera tener al respecto”, detalló el ministro Cordón.



Saavedra dejó entrever que el Ejecutivo tiene previstas otras acciones legales en el marco del contrato anómalo.



“Qué va a hacer el Estado en relación con el contrato; más allá de la denuncia que se está presentando, es un aspecto de estrategia de litigio que no se puede revelar”, comentó el abogado del Estado.

“Nada más mezquino que aprovechar una tragedia para lucrar. Ver muerte, enfermedad y desesperanza y pensar en oportunidades para la corrupción.” Santiago Palomo Comisionado Nacional contra la Corrupción

Demanda que el MP ha ignorado

Como “sumamente importante y correcto” calificó la diputada Sonia Gutiérrez, de la Bancada Winaq, la denuncia interpuesta por el ministro de Salud Pública y el Procurador General de la Nación, por las posibles anomalías en la adquisición de las vacunas Sputnik V, durante el anterior gobierno.

Gutiérrez presentó, en julio de 2021, un expediente en el Ministerio Público (MP) en contra de los entonces presidente Alejandro Giammattei; la ministra de Salud, Amelia Flores; el canciller Pedro Brolo, el procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado; el ministro de Finanzas, Alvaro González Ricci, y el embajador de Guatemala en Rusia, Gustavo Adolfo López Calderón, por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, fraude, peculado pasivo transnacional y asociación ilícita.

“Celebramos que el Organismo Ejecutivo esté ratificando esta denuncia que nosotros ya habíamos presentado”, enfatizó la parlamentaria. Asimismo, lamentó que el MP “no esté cumpliendo su función de persecución penal como corresponde”, y que la acusación realizada hace tres años no haya prosperado.

“Sabemos que la actual Fiscal General no es una aliada en el combate a la corrupción y por eso no operó. Eso nos preocupa”, resaltó.

“La participación de cualquier otra persona es un aspecto que deberá investigar a profundidad el Ministerio Público y deducir las responsabilidades que correspondan.” Julio Saavedra Procurador General de la Nación

Algunas anomalías

w De los 614.5 millones de quetzales pagados, el Estado solo podía exigir, por incumplimiento contractual, una indemnización límite de 100 mil dólares.

w Se pagó 6.1 millones de quetzales en concepto de regalías para LLC Human Vaccine.

w No se justifica la confidencialidad del contrato.

w Se suscribió contrato con un ente que no era el productor de las vacunas.

w Documento rubricado estaba en idioma inglés, no en el oficial.

w No se corroboró quién firmó por parte de la compañía.

w No se sabe en qué país firmó la contraparte de la negociación.