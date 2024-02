Guatemala y Alemania fortalecen lazos en seguridad y cooperación

Foto: Redacción DCA

A raíz de denuncias ciudadanas acerca de la inseguridad y el desorden en la Plaza de la Constitución, zona 1 capitalina, las fuerzas de seguridad incrementaron la vigilancia y los registros a personas sospechosas que permanecen en el área.

“Con mi compañero estuvimos a nada de que nos asaltaran en la Plaza de la Constitución. No había ni un PNC con quién pedir auxilio. Acudí con la PMT y, aunque les grité auxilio, me dijeron que ellos no desempeñan esa labor”, afirmó una afectada.

Luego, pidió al titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, su intervención a fin de mejorar la vigilancia en el lugar. “Es horrible la inseguridad en los alrededores del Parque Central y eso que está a unos cuantos metros del Palacio. Por favor accionen contra los asaltos en esa zona, estoy segura de que no he sido la única”, escribió la vecina.

Ante ello, Jiménez le respondió que ya se estaba solucionando el problema y mostró en sus redes sociales los operativos montados por la Policía Nacional Civil (PNC) en los alrededores de la Plaza de la Constitución.

Foto: Redacción DCA

Coincidentemente, el Diario de Centro América publicó el pasado miércoles un reportaje acerca de lo que ocurre diariamente en el citado lugar. Hay denuncias sobre venta de droga al menudeo, asaltos y contaminación ambiental y visual, entre otros aspectos.

