Guatemala va por el primer lugar del grupo contra Puerto Rico

Foto: EFE

El delantero noruego Erling Haaland, que ayer anotó un repóker (5 goles) en la victoria por 7-0 del Manchester City sobre el RB Leipzig, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, se convirtió en el tercer jugador que marca esta cantidad de tantos en un duelo de la Champions.

El primero en lograrlo fue el argentino Lionel Messi en el 7-1 del Barcelona sobre el Bayer Leverkusen el 7 de marzo de 2012, en el choque de vuelta de los octavos de final y en los minutos 25, 42, 49, 58 y 84. Después lo hizo, el 21 de octubre de 2014, el brasileño Luiz Adriano, dos de ellos de penal, en el triunfo por 0-7 del Shakhtar Donetsk sobre el BATE Borisov en la fase de grupos.

Con este resultado no solo obtuvo su pase para los cuartos de final, sino que le mete miedo a cualquiera que resulte su rival en el sorteo del viernes para la siguiente ronda. “Cuando me sacó le dije (a Guardiola) que me hubiera encantado marcar un doble hat trick”, manifestó Haaland.

Inter, sin convencer

El Inter de Milán avanzó para los cuartos de final, aunque dejó más dudas que aciertos luego de empatar sin goles en su visita al Porto y hacer válido el gol del belga Romelu Lukaku en la ida.

El cuadro lusitano estuvo a punto de mandar la serie al alargue, pero la fortuna le sonrío al cuadro nerazzurro, que mantuvo en cero la portería de Onana.