Guatemala, sede del Tour Continental de Squash

El piloto guatemalteco Carlos Zaid festeja nuevamente en su tierra, luego de que el sábado pasado conquistó el Campeonato Centroamericano 2021, al disputarse la segunda fecha del GT Challenge de Las Américas, en el autódromo Pedro Cofiño, Escuintla.

Zaid, al mando de su Ferrari 458, sabía que esta semana sería trascendental, y que sus máximos rivales lucharían a toda costa por vencerlo; sobre todo el panameño Solly Betesh, quien también aspiraba al título del área. Desde la clasificación, la lucha entre los favoritos se presentó. El piloto salvadoreño Rolando Saca se hizo con la Pole Position. El cuscatleco lucía intratable en la pista, y triunfó en los dos heats de competencia; sin embargo, Zaid sabía que logrando buenas posiciones en sus intervenciones alcanzaría los puntos necesarios para llevarse el cetro.

Fue así como en la primera manga el piloto del Ferrari 458 finalizó en la segunda posición, luego de una fuerte lucha con el panameño Betesh, quien fue tercero; mientras que Mateo Llarena ocupó el cuarto lugar y Mauricio Roque fue quinto en la división GTS.

Todo se definió en la carrera final. Saca nuevamente tomó la delantera y se dio una carrera particular entre el guatemalteco y el panameño. Al final, Betesh fue segundo y Zaid tercero, logrando los puntos necesarios para totalizar 36 y conquistar el título centroamericano; mientras que el canalero se quedó con 31, para ubicarse segundo en la clasificación general.

Diego Paiz se llevó las palmas en la categoría GRT PRO. Fotos: cortesía César Pérez

El show del All Series

Un espectáculo de gran nivel. Así fue el brindado por el All Series by Botoneta, que con 32 autos en pista, divididos en cuatro categorías demostraron por qué ha sido el único serial guatemalteco que ha logrado totalmente su internacionalización, pues este año se corrió el certamen en el autódromo El Jabalí, El Salvador. En la división más rápida del All Series la GTR PRO fue Diego Paiz, quien sorprendió a todos al llevarse la victoria luego de lograr el segundo y primer puesto. Hugo López y Erick Samayoa ocuparon la segunda plaza; mientras Raymond Zaid fue tercero.

En GTR fue Luis Gaytán quien conquistó el triunfo, seguido por los hermanos Alex y Estuardo Aqueche, quienes ocuparon la segunda y tercera posiciones, respectivamente.

Brian Palma, Erick Aldana y Rafa Bolaños fueron los tres pilotos que subieron al podio de triunfadores en la categoría GTO; mientras que en GTU la dupla de Renato Gordillo y Luis Guillén triunfaron, Juan Pablo Aragón fue segundo y la tercera plaza la ocupó Estuardo Gálvez.