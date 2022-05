Guatemala se solidariza con Cuba, por mortal explosión ocurrida en hotel

Foto: EFE

El fundador de Tesla, Elon Musk, actuará temporalmente como director ejecutivo de Twitter, una vez que se cierre la compra de la plataforma de intercambio de mensajes, por la que pagará US $44 mil millones, informó ayer el canal CNBC.

La cadena, que no identifica a sus fuentes, asegura que el multimillonario dirigirá la compañía durante unos “pocos meses”.

3 años dirigiría la red el magnate antes de venderla.

La información trasciende después de que se conoció que varios fondos de inversión y otros millonarios se han comprometido a aportar US $7 mil millones de los US $21 mil millones que el magnate se comprometió a pagar de su propio bolsillo. Los otros US $23 mil millones corresponden a préstamos bancarios.

Entre los magnates que respaldarán a Musk están Larry Ellison, cofundador de Oracle; la firma financiera Sequoia, la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance y Al Walid bin Talal, príncipe saudí, según documento aportado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).