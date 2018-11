Guatemala preside red contra la trata

Guatemala fue elegida para presidir la Secretaría Técnica de la Red Regional de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas, desde donde tendrá la responsabilidad de formular planes operativos y estratégicos, accionar y monitorear las actividades de lucha contra ese flagelo, así como fomentar la dignidad y reinserción social de las víctimas.

Lo anterior fue decidido en el marco del congreso Prevención y detección del delito de trata de personas, procesos de investigación y nuevas modalidades cibernéticas, que tuvo lugar en Costa Rica, organizado por la Oficina Internacional de los Derechos del Niño.

En esta actividad se realizó un intercambio de experiencias enfocado en erradicar todos los ángulos del problema mencionado y procurar la generación de estrategias eficaces, aplicables en cada país.

Guatemala, por medio de las acciones coordinadas con la entidad End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), impulsa acciones para promover la creación de una coalición contra la trata.